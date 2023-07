Kylie Jenner priznala, da si je povečala prsi, a poseg obžaluje

Resničnostna zvezdnica Kylie Jenner je po več letih zanikanja priznala, da je šla pod nož. V resničnostnem šovu Kardashianovih je razkrila, da si je malo, preden je zanosila, povečala prsi, z rezultatom pa ni preveč zadovoljna.

Kylie Jenner je v finalni epizodi tretje sezone šova Kardashianovi priznala, da si je, preden je zanosila s hčerko Stormi, povečala prsi. "Pred Stormi sem si povečala prsi, nevede, da bom imela pri 20 letih otroka," je dejala resničnostna zvezdnica, ki je hčerko povila 1. februarja 2018. V nadaljevanju je dejala, da je med nosečnostjo še vedno okrevala po lepotni operaciji, ki jo obžaluje. "Še vedno so se zdravile. Imela sem lepe prsi, naravne 'joške'. Preprosto čudovite. Popolne velikosti, vse je bilo popolno. Želim si, da si jih nikoli ne bi popravila," je obupano priznala Kylie in svetovala: "Vsem, ki razmišljajo o tem, priporočam, da to storijo po tem, ko imajo otroke." Jennerjeva ima poleg Stormi z raperjem Travisom Scottom še enoletnega sina Aira.

Kylie Jenner obžaluje, da si je pri 19 letih povečala prsi. FOTO: AP

25-letna Kylie je priznala, da je svojo odločitev o lepotni operaciji začela obžalovati, ko je postala mama. Sama si namreč ne bi želela, da bi se njena hčerka pri 19. letih odločila, da gre pod nož. "To bi mi zlomilo srce," je dejala. "Je najbolj čudovito bitje. Zanjo želim biti najboljša mama in najboljši zgled. Želim si, da bi lahko bila ona in bi lahko vse naredila drugače, ker si ničesar ne bi popravljala." Članica klana Kardashian-Jenner je po več letih zanikanj le priznala, da si je povečala prsi, medtem pa še vedno vztraja pri tem, da njen obraz ni rezultat večjih lepotnih posegov. "Ena največjih napačnih predstav o meni je, da kot otrok nisem bila samozavestna in sem imela veliko operacij, s katerimi sem si spremenila celoten obraz. To ni res," je povedala v resničnostnem šovu. Priznala je, da sicer ima v obrazu polnila, ampak ne želi, da je to del njene zgodbe. "Vedno sem se imela rada, še vedno se imam rada," je dodala.