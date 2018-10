Kylie Jenner razmišlja o vsaj še enem otroku

21-letna Kylie Jenner se je rodila v premožni, prepoznavni in veliki družini Kardashian. Ob odraščanju s sestro Kendall, polsestrami Kim, Kourtney in Khloe ter bratom Robom ji nikoli ni bilo dolgčas, predvsem pa se nikoli ni počutila osamljeno. Takšno okolje bi zdaj rada poustvarila tudi za svojo osemmesečno hčerko Stormi, ki jo je dobila v razmerju s 26-letnim glasbenikom Travisom Scottom.

Zvezdnica je nedavno odgovarjala na vprašanja, ki so ji jih prek družbenega omrežja Snapchat zastavljali njeni oboževalci in nekaj izmed vprašanj se je nanašalo tudi na njeno materinsko vlogo. Kylie je med drugim priznala, da si zagotovo želi vsaj še enega otroka in da srčno upa, da bo deklica, a da trenutno še ni pripravljena ponovno postati mama. Kljub temu pa že razmišlja o imenu za svojega naslednjega otroka in pravi, da bi rada tokrat izbrala nekaj bolj 'ženstvenega'.

Nekdo izmed oboževalcev jo je vprašal, na koga jo trenutno najbolj spominja njena hči Stormi in mlada mamica je odvrnila: ''Mislim, da je njena osebnost zaenkrat najbolj podobna Kendallini in Travisovi ... Na videz ima tako moje kot Travisove poteze. Sicer pa je med Stormi in njenim očetom prav posebna vez – zagotovo je 'očijeva deklica'. Ko je Travis poleg, je tako, kot da jaz ne obstajam ... Ampak nič hudega, rada ju opazujem, ko se igrata.''