Kylie Jenner se je dvakrat borila s poporodno depresijo

"Ženskam bi svetovala, naj ne razmišljajo preveč in se v celoti prepustijo vsem čustvom. Vem, da imaš v tistih trenutkih občutek, da tega ne bo konec, da tvoje telo nikoli več ne bo isto kot prej, da ti nikoli ne boš več enak kot prej. To ni res: hormoni in čustva v tem obdobju so veliko, veliko močnejša in večja od tebe," je povedala.

Kylie je o poporodni depresiji spregovorila že lani oktobra v resničnosti oddaji Kardashians. Svoji starejši sestri Kendall Jenner je takrat povedala, da je po rojstvu drugega otroka tri tedne neprestano jokala. "Ležala sem v postelji, glava me je neizmerno bolela. Zelo težko je bilo," je dejala in dodala, da se je njeno počutje izboljšalo po šestih tednih.