Kylie Jenner se je udeležila rojstnodnevne zabave svojega bivšega

Med resničnostno zvezdnico Kylie Jenner in raperjem Travisom Scottom se očitno spet nekaj plete. Par, ki se je razšel leta 2019, se je očitno spet začel družiti, saj sta skupaj preživela pevčev 30. rojstni dan. Opazili so ju v nočnem klubu, kjer sta skupaj plesala in se zabavala. Travisu so čestitke ob njegovem prazniku namenili tudi drugi člani družine Kardashian-Jenner.

Resničnostna zvezdnica Kylie Jenner in raper Travis Scott sta na praznovanju njegovega 30. rojstnega dne v Miamiju delovala kot par, je za tuje medije povedal eden izmed udeležencev. icon-expand Med nekdanjima zaljubljencema se očitno spet nekaj plete. FOTO: Profimedia Bivši par, ki že nekaj časa neti govorice, da je ponovno skupaj, so v nedeljo zvečer opazili na večerji v priljubljeni restavraciji Komodo v Miamiju. Tam sta bila skupaj s prijatelji, spremljali pa so ju tudi varnostniki. Po večerji sta se odpravila v nočni klub Liv, kjer je eden izmed udeležencev za tuje medije dejal: "Videti je bilo, kot da sta skupaj. Uživala sta v družbi drug drugega." Scott in Jennerjeva sta vso noč plesala in se objemala. Vir je dodal, da sta se dotikala in bila drug z drugim 'igriva'. Najmlajša članica sestrskega klana Kardashian-Jenner je v zgodbi na Instagramu delila video svoje noči s priljubljenim raperjem. Iz kluba je objavila videoposnetek, na katerem je svojo nogo naslonila na bivšega, medtem ko je on plesal. Na družbenih medijih je delila tudi svojo barvno opravo, ki jo je izbrala za praznovanje. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke 23-letna Kylie in 30-letni Travis sta bila skupaj od leta 2017 do leta 2019, v razmerju pa se jima rodila hči Stormi. Po prekinitvi svoje romantične zveze sta skupaj vzgajala 3-letno hčer, zdaj pa se je očitno med njima ponovno zanetila iskrica. Travis Scott je Miami obiskal za svoj 30. rojstni dan, ki ga je praznoval v petek. V Floridi je ostal ves vikend, svoj praznik pa naj bi proslavil s približno 25 prijatelji v zasebni sobi restavracije Prime 112 v soboto zvečer. Slavljenec je očitno poskrbel, da so se lahko zabave udeležili zgolj najbližji, saj je vir za tuje medije povedal, da je bilo za "varnost tako strogo poskrbljeno, da se Travisu nihče ni mogel približati". Življenje družine Kardashian-Jenner lahko ob vikendih spremljate na BRIO. Scottu so na Instagramu čestitali tudi drugi člani družine Kardashian. Kyliejina mama Krisje zapisala: "Upam, da boš imel čudovit dan, zapolnjen z ljubeznijo. Si najboljši oče in rada te gledam, ko si skupaj s Stormi."V zgodbi na Instagramu pa sta mu rojstnodnevne čestitke namenili tudi Kyliejini sestra in polsestra, Kendall Jenner in Kim Kardashian. icon-expand