Tuja scena

Kylie Jenner toži nekdanja hišna pomočnica

Los Angeles, 22. 04. 2026 14.01 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
28-letna podjetnica se na tožbo na svoj račun še ni javno odzvala.

Kylie Jenner se sooča z resno tožbo nekdanje hišne pomočnice, ki trdi, da je bila v njenem domu žrtev sistematičnega nadlegovanja, rasne diskriminacije in verskega poniževanja. Angelica Vasquez je v sodnih dokumentih zapisala, da je bila obravnavana s sovražnostjo in da so jo namerno izključevali. Gospodinja je pri zvezdnici družine Kardashian delala od septembra 2024 do avgusta 2025.

Kylie Jenner se je znašla v sila nezavidljivem položaju. Proti njej je bila namreč vložena tožba, pod katero se podpisuje njena nekdanja hišna pomočnica. Angelica Vasquez zvezdnico obtožuje sistemske diskriminacije, ki naj bi jo bila deležna zaradi svoje narodnosti in veroizpovedi.

FOTO: Profimedia

Gospodinja je za slavno članico družine Kardashian delala v obdobju od septembra 2024 do avgusta 2025, v svoji tožbi pa opisuje izjemno toksično delovno okolje. V zvezdničinem domu v elitni soseski Hidden Hills več kot toliko časa ni mogla delati, saj so bile razmere nevzdržne. Med drugim je bila deležna tako psihičnega nasilja kot tudi diskriminatorne obravnave. Poleg Jennerjeve so tarče pravnega postopka tudi zaposlovalne agencije, kot sta Tri Star Services in Maison Family Services, ki so posredovale pri njeni zaposlitvi.

FOTO: Profimedia

Najbolj pretresljivi deli tožbe se nanašajo na sistemsko diskriminacijo, ki naj bi jo bila deležna zaradi svoje narodnosti in veroizpovedi. Angelica trdi, da je bila nenehno tarča žaljivih komentarjev o svojem priseljenskem statusu in verskih prepričanjih. Namesto profesionalne obravnave so ji po njenih besedah redno dodeljevali najtežja in najbolj umazana opravila le zato, ker so jo sodelavci in nadrejeni smatrali za manj vredno. Kljub njenim večkratnim prošnjam in uradnim pritožbam se vodstvo na težave ni odzvalo, še več njene klice na pomoč so ignorirali, jo zasmehovali ali jih preprosto zavrnili.

Preberi še Kylie Jenner pokazala luksuzno vilo, po kateri se vozi z manjšim vozilom

Razmere so po poročanju tožnice dosegle vrelišče v marcu 2025. Med enim izmed incidentov naj bi nadrejena oseba pred noge zaposlene zmetala obešalnike in nanjo divje vpila. Takšni dogodki so na žrtvi pustili trajne posledice. Vazquezova navaja, da se zdaj bori z anksioznostjo in posttravmatsko stresno motnjo (PTSM), kar je neposreden rezultat psihološkega terorja, ki ga je doživljala v dvorcu Jennerjeve. Stanje se je le še poslabšalo, ko se je odločila izraziti svoje nezadovoljstvo, saj trdi, da je po uradnih pritožbah začela dobivati nižje izplačilo plače kot prej. 

FOTO: Profimedia

Več kot 10 let po tistem, ko je bila prisiljena dati odpoved, sodno zahteva poplačilo neizplačanih delov plače, nadomestil za obroke, obveznih odmorov in bolniškega nadomestila. V tožbi trdi, da so ji bili ti zneski nezakonito odvzeti. 28-letna podjetnica se na tožbo na svoj račun še ni javno odzvala. 

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Kylie Jenner tožba diskriminacija gospodinja zloraba na delovnem mestu pravni spor

bibaleze
Portal
Rodila je pri 17 letih in sinu lagala, da je njegova sestra
6 znakov depresije pri očetih, ki jih skoraj vsi spregledamo
6 znakov depresije pri očetih, ki jih skoraj vsi spregledamo
Koliko časa še pred zasloni? Razlogi za družinski odklop
Koliko časa še pred zasloni? Razlogi za družinski odklop
Rihanna prvič pokazala hčerko, že zdaj je prava modna ikona
Rihanna prvič pokazala hčerko, že zdaj je prava modna ikona
zadovoljna
Portal
Viralni posnetek ženske, ki se ni zmenila za Harryja in Meghan
Iz bolečine je nastala ena njenih najlepših in najbolj iskrenih pesmi do zdaj
Iz bolečine je nastala ena njenih najlepših in najbolj iskrenih pesmi do zdaj
Neža in Karmen sta svojo pot začeli v garaži
Neža in Karmen sta svojo pot začeli v garaži
Ganljiv trenutek princese, ki je ogrel srca v palači
Ganljiv trenutek princese, ki je ogrel srca v palači
vizita
Portal
Začelo se je kot prehlad, končalo z izgubo ravnotežja
Kdaj je drhtenje lahko znak Parkinsonove bolezni
Kdaj je drhtenje lahko znak Parkinsonove bolezni
Zakaj se napihnjenost in zaprtost pojavita tudi pri zdravem prehranjevanju?
Zakaj se napihnjenost in zaprtost pojavita tudi pri zdravem prehranjevanju?
Motnje spanja: kdaj so lahko znak resnih težav z možgani
Motnje spanja: kdaj so lahko znak resnih težav z možgani
cekin
Portal
Le ena država se lahko popolnoma prehrani sama
Dolgoročno vlaganje brez zapletov: zakaj je ta račun vse bolj priljubljen
Dolgoročno vlaganje brez zapletov: zakaj je ta račun vse bolj priljubljen
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
Najbogatejši Ukrajinec za stanovanje v Monaku odštel 471 milijonov
Najbogatejši Ukrajinec za stanovanje v Monaku odštel 471 milijonov
moskisvet
Portal
Umrl legendarni kitarist in ikona rock glasbe
Nenavadne sanje o goloti – veste, kaj pomenijo?
Nenavadne sanje o goloti – veste, kaj pomenijo?
Razkrila biseksualnost in novo partnerico
Razkrila biseksualnost in novo partnerico
Ali veste, kakšen pomen ima Mercedesova zvezda?
Ali veste, kakšen pomen ima Mercedesova zvezda?
dominvrt
Portal
Pozor, nevaren hrošček lahko povzroči opekline kože
Če imate na vratih pečice krpo, jo takoj odstranite
Če imate na vratih pečice krpo, jo takoj odstranite
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
Gradnja hiše: največje napake, ki jih delamo sami
Gradnja hiše: največje napake, ki jih delamo sami
okusno
Portal
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Sašo Stare o svojem kuharskem adutu: "Takoj za originalom je moja različica"
Sašo Stare o svojem kuharskem adutu: "Takoj za originalom je moja različica"
Najbolj zdrav obrok na svetu? Sestavljajo ga le 4 sestavine
Najbolj zdrav obrok na svetu? Sestavljajo ga le 4 sestavine
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
voyo
Portal
Modri ogljik
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
