Kylie Jenner toži nekdanja hišna pomočnica

Kylie Jenner se je znašla v sila nezavidljivem položaju. Proti njej je bila namreč vložena tožba, pod katero se podpisuje njena nekdanja hišna pomočnica. Angelica Vasquez zvezdnico obtožuje sistemske diskriminacije, ki naj bi jo bila deležna zaradi svoje narodnosti in veroizpovedi.

Gospodinja je za slavno članico družine Kardashian delala v obdobju od septembra 2024 do avgusta 2025, v svoji tožbi pa opisuje izjemno toksično delovno okolje. V zvezdničinem domu v elitni soseski Hidden Hills več kot toliko časa ni mogla delati, saj so bile razmere nevzdržne. Med drugim je bila deležna tako psihičnega nasilja kot tudi diskriminatorne obravnave. Poleg Jennerjeve so tarče pravnega postopka tudi zaposlovalne agencije, kot sta Tri Star Services in Maison Family Services, ki so posredovale pri njeni zaposlitvi.

Najbolj pretresljivi deli tožbe se nanašajo na sistemsko diskriminacijo, ki naj bi jo bila deležna zaradi svoje narodnosti in veroizpovedi. Angelica trdi, da je bila nenehno tarča žaljivih komentarjev o svojem priseljenskem statusu in verskih prepričanjih. Namesto profesionalne obravnave so ji po njenih besedah redno dodeljevali najtežja in najbolj umazana opravila le zato, ker so jo sodelavci in nadrejeni smatrali za manj vredno. Kljub njenim večkratnim prošnjam in uradnim pritožbam se vodstvo na težave ni odzvalo, še več njene klice na pomoč so ignorirali, jo zasmehovali ali jih preprosto zavrnili.

Razmere so po poročanju tožnice dosegle vrelišče v marcu 2025. Med enim izmed incidentov naj bi nadrejena oseba pred noge zaposlene zmetala obešalnike in nanjo divje vpila. Takšni dogodki so na žrtvi pustili trajne posledice. Vazquezova navaja, da se zdaj bori z anksioznostjo in posttravmatsko stresno motnjo (PTSM), kar je neposreden rezultat psihološkega terorja, ki ga je doživljala v dvorcu Jennerjeve. Stanje se je le še poslabšalo, ko se je odločila izraziti svoje nezadovoljstvo, saj trdi, da je po uradnih pritožbah začela dobivati nižje izplačilo plače kot prej.

28-letna podjetnica se na tožbo na svoj račun še ni javno odzvala.