Kylie Jenner: Tudi jaz sem le človek, moje življenje ni popolno

Kot članica razvpite družine Kardashian-Jenner je vajena tega, da je njeno življenje že od malih nog pod drobnogledom svetovne javnosti, prav to pa je med drugim botrovalo njenemu uspehu in vzponu močnega kozmetičnega imperija ter mestu na samem vrhu najbolj znanih influencerfk oziroma vplivnic vseh časov. A ves zunanji blišč, slava in bogastvo očitno s seboj nosijo tudi tisto temnejšo plat, ki se jo večina zveznikov trudi pomesti pod preprogo in prikazati, da so njihova življenja popolna. A ne Kylie. Slednja je namreč v svoji nedavni objavi na Instagramu spregovorila tudi o osebni stiski in odrekanju.

''Ponosna sem nase, na svoje srce in svojo moč. Odraščanje z milijoni očmi uprtimi vate enostavno ni normalno. Na svoji poti sem zaradi tega izgubila veliko prijateljev, večkrat tudi samo sebe. Moja prva tetovaža je bil napis 'prištevnost', da bi se vedno spomnila na pomembnost le-te. V zgodnji mladosti sem se borila z anksioznostjo, nato pa sem rodila otroka in začela bojevati notranje bitke na drugih področjih. Občutek sem imela, da se moram znova najti. Veliko stvari zadržim zase, a tokrat sem vam želela sporočiti nekaj osebnega in povedati, da sem tudi jaz zgolj človek,''je ob objavljeni fotografiji zapisala Kylie in dodala, da njeno življenje nikakor ni popolno: ''Moje življenje ni popolno in to kar vidite na družbenih omrežjih, je zgolj površinsko, zavajajoče. Bodite nežni do sebe, premaknite se naprej in se naučite odpuščati. Vsi imamo sposobnost delati velike stvari, vsi si zaslužimo biti ljubljeni in vsi imamo pravico biti slišani. Delajte več tistega, kar vas veseli in bodite ob tem brezkompromisni.''