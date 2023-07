Kylie Jenner uporabila filter za staranje: Sploh mi ni všeč

Kylie Jenner je na TikToku preizkusila popularen filter, ki uporabniku prikaže, kako bi bil videti njegov postaran obraz. Nad videnim ni bila navdušena. Že leta 2015 je v intervjuju s svojo sestro Kendall Jenner priznala, da se boji staranja. Zvezdnica je pred časom priznala, da se poslužuje polnil, zgrožena pa je nad mnenjem ljudi, ki še vedno menijo, da je šla pod nož.

V ponedeljek je 25-letna Kylie Jenner preizkusila filter za staranje in razkrila svoj starejši obraz v videu, objavljenem na TikToku. Zmajala je z glavo, ko je prvič videla svoj obraz. Šokirana Kylie je v kamero rekla: "Ni mi všeč. Sploh mi ni všeč." Poleg gub je priljubljen filter Jennerjevo pokazal tudi s podočnjaki in tanjšimi ustnicami. Videti je, da je bil video na TikToku posnet pri Kylie doma v Los Angelesu, v katerem je zvezda The Kardashians oblečena v črno majico brez rokavov, nosi pa tudi zlate ogrlice.

Že leta 2015 je Kylie v intervjuju s svojo sestro Kendall Jenner za ameriško revijo povedala, da se boji staranja. "Strah me je dneva, ko bom dopolnila 19 let. Res si ne želim biti starejša kot 18," je za publikacijo povedala Kylie, ki je bila takrat stara 17 let. Nato je dejala svoji sestri Kendall, ki je bila takrat stara 19: "Letos boš stara 20 let, to je noro. In vsak trenutek boš stara 21, 22, 23 ..." Kendall pa ji je odvrnila: "Grozljivo je pomisliti, kako hitro se vse vrti in tega ne moreš ustaviti. Vidiš sliko in v enem letu si se tako zelo spremenil." Kylie je priznala, da je spremenila svoj videz s polnili, vendar je pred tem dejala, da nikoli ni šla pod nož. "Ljudje mislijo, da sem šla popolnoma pod nož in popolnoma rekonstruirala svoj obraz, kar sploh ni res," je leta 2019 povedala za revijo Paper Magazine."Zgrožena sem! Tega ne bi naredila nikoli. Ne razumejo, kaj v resnici lahko naredijo dobri lasje in ličila ter na primer polnila. Tega ne zanikam."

Aprila je v naslovnem intervjuju za HommeGirls povedala, da je uporaba polnil za ustnice najboljša stvar, ki jo je kadar koli naredila. "Mislim, da imajo ljudje napačno predstavo o meni, da sem imela toliko operacij na obrazu in da sem bila negotova oseba, pa v resnici nisem bila! Ja, obožujem polne ustnice in želela sem si polnil, a med odraščanjem sem postajala vedno bolj samozavestna oseba," je pojasnila mama dveh otrok. "Bila sem dekle, ki je nastopalo za vse. Eno ustnico sem imela precej tanko, zato sem si kupila polnilo za ustnice in to je bila najboljša stvar, ki sem jo kdaj naredila. Ni mi žal. Ampak vedno sem mislila, da sem srčkana."

icon-expand Kylie Jenner o polnilih za ustnice FOTO: Profimedia