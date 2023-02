Kylie Jenner v vintage Chanel kopalkah za vrtoglavo ceno.

Kylie Jenner je sproščanje ob bazenu povzdignila na nov, prestižni nivo. Zvezdnica resničnostne televizije in lastnica kozmetične linije je na Instagramu objavila galerijo fotografij, na katerih nosi vintage kopalke francoske modne hiše Chanel , ki jih je za modnega giganta oblikoval pokojni Karl Lagerfeld . Zanje je po poročanju medijev morala pošteno seči v žep.

Gre za barvne kopalke, posute z bleščicami, ki so starejše od zvezdnice same. Jennerjeva je namreč rojena 10. avgusta 1997, Lagerfeld pa je omenjeni kos poletne garderobe predstavil v sklopu spomladanske kolekcije leta 1995. Jennerjeva naj bi za kopalke odštela slabih 10 tisoč ameriških dolarjev oziroma 9.287 evrov.

Po poročanju portala PageSix Style naj bi se Jennerjeva do kopalk dokopala na spletnem mestu, ki prodaja vintage dizajnerske kose, enak kroj kopalk pa naj bi bil za isto ceno dostopen še v črno-rdeči kombinaciji. Take sta v devetdesetih na modni reviji nosili legendarni manekenki Naomi Campbell in Claudia Schiffer.