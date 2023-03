Kylie Jenner vložila zahtevo za uradno spremembo sinovega imena

Kylie Jenner in Travis Scott sta vložila zahtevo za uradno spremembo sinovega imena iz Wolfa Jacquesa Webstera v Aira Websterja. Nekdanja partnerja, ki poleg sina skupaj vzgajata še petletno hčerko Stormi, naj bi obžalovala prvotno izbiro imena in menita, da novo ime dveletnemu drugorojencu bolj ustreza, poroča TMZ.

25-letna Kylie je januarja na Instagramu razkrila, da sta z 31-letnim Travisom sina poimenovala Aire. Na družbenem omrežju je objavila galerijo fotografij drugorojenca, ob njej pa zapisala njegovo ime in s tem razveselila svoje oboževalce, ki so več mesecev iskali številne namige o imenu. Februarja lani je namreč sporočila, da je sinu spremenila ime. "Najinemu sinu ni več ime Wolf. Res sva čutila, da to ni on. To sem vam želela sporočiti, saj povsod opažam omembe njegovega imena," je mesec po sinovem rojstvu zapisala v zgodbi na Instagramu.