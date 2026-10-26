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Kylie Jenner za nekaj minut na modni pisti zaslužila pet milijonov

Los Angeles, 26. 10. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Kylie Jenner

Vplivnica in resničnostna zvezdnica Kylie Jenner naj bi za svoj nastop na modni reviji Victoria's Secret prejela višji honorar kot mnogi znani supermodeli. Po navedbah virov je 29-letnica za le nekaj minut na modni pisti zaslužila okoli pet milijonov dolarjev (4,6 milijona evrov), piše StyleCaster.

Kylie Jenner naj bi za svoj nastop na modni reviji Victoria's Secret dobila višji honorar kot ostale zvezdnice, ki so se sprehodile po modni pisti, vključno z Gigi in Bello Hadid ter Gisele Bündchen, ki se je na letošnji reviji pojavila v videoformatu. 29-letnica je pred dnevi prvič stopala po modni brvi Victoria's Secret na modni reviji v Los Angelesu, posebno pozornost pa je pritegnila, ker je nosila modrček Fantasy Bra, katerega vrednost je ocenjena na 50 milijonov dolarjev (44,6 milijona evrov).

Kylie Jenner
Kylie Jenner
FOTO: Profimedia

Zvezdnica je tako postala prva ženska, ki je nosila znameniti kos perila, prej pa ni bila znana kot Viktorijin angelček. Pred njo so ta kos obleke nosile nekatere najbolj znane manekenke, povezane z blagovno znamko, vključno z Gisele Bündchen, Heidi Klum, Tyro Banks, Adriano Limo in Alessandro Ambrosio.

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Tako imenovani Fantasy Bra je bil izdelan v sodelovanju z zlatarsko hišo in ga krasi 4.410 naravnih diamantov, vključno z rumenim diamantom s 75,54 karata. Njegova izdelava je zahtevala več kot 1000 ur dela 15 ljudi.

Zaslužila naj bi več milijonov, zdaj deležna kritik

Kot so za ameriške medije razkrili viri, naj bi zvezdnica za nastop na modni pisti zaslužila okoli 4,6 milijona evrov, kar je veliko več, kot so prejele ostale manekenke. Informacija o znesku je že razburila modni svet, saj naj bi ta modni kos izključno nosile izbrane manekenke, kar je veljalo za posebno čast.

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Adrianne Curry, manekenka in zmagovalka prve sezone šova Ameriški top model, je odločitev javno kritizirala in dejala: "Nič nimam proti Kylie Jenner, ampak ona ni supermanekenka." Spraševala se je, zakaj je Jenner dobila enega najbolj znanih kosov v zgodovini Victoria's Secret. V svojih komentarjih je kritizirala tudi dejstvo, da se Victoria's Secret v zadnjih letih vse bolj zanaša na zvezdnike in njihov vpliv na družbenih omrežjih.

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Na kritike so se že odzvali tudi pri prestižni modni znamki. Kreativni direktor Adam Selman je pojasnil, da je bila Jenner izbrana zaradi njenega obsežnega vpliva zunaj modnega sveta. Po njegovih besedah predstavlja presečišče mode, televizije, popularne kulture in družbenih medijev danes.

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