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Kylie Jenner za promocijo čevljev odvrgla oblačila

Los Angeles, 15. 08. 2026 14.25 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Kylie Jenner

Kylie Jenner je na Instagramu delila niz drznih fotografij, s katerimi je promovirala kolekcijo visokih pet. Zvezdnica je zapisala, da je v razvoj popolnih čevljev vložila ogromno časa in truda. Pozorni oboževalci so opazili, da je pete nosila že junija, ko je s partnerjem Timothéejem Chalametom obiskala četrto tekmo finala lige NBA.

Zvezdnica Kylie Jenner je izdala kolekcijo visokih pet, za promocijo modnega kosa pa odvrgla oblačila. Drzne fotografije je 29-letnica delila na Instagramu in požela val pozornosti. Na fotografijah je Kylie pozirala v srebrnih visokih petah, videz pa dopolnila zgolj še s svojo dolgo črno pričesko, s katero je zakrila del svojega golega telesa.

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Pozorni oboževalci so opazili, da je članica klana Kardashian-Jenner kolekcijo svojih visokih pet nosila že junija, ko je s partnerjem Timothéejem Chalametom obiskala četrto tekmo finala lige NBA. Zvezdnica, ki je pete ustvarila v sodelovanju z italijansko modno oblikovalko, je sledilcem zaupala, da je na produktu delala veliko časa, saj je želela, "da so pete ravno pravšnje in popolnoma brezhibne".

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