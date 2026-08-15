Kylie Jenner za promocijo čevljev odvrgla oblačila

Zvezdnica Kylie Jenner je izdala kolekcijo visokih pet, za promocijo modnega kosa pa odvrgla oblačila. Drzne fotografije je 29-letnica delila na Instagramu in požela val pozornosti. Na fotografijah je Kylie pozirala v srebrnih visokih petah, videz pa dopolnila zgolj še s svojo dolgo črno pričesko, s katero je zakrila del svojega golega telesa.

Pozorni oboževalci so opazili, da je članica klana Kardashian-Jenner kolekcijo svojih visokih pet nosila že junija, ko je s partnerjem Timothéejem Chalametom obiskala četrto tekmo finala lige NBA. Zvezdnica, ki je pete ustvarila v sodelovanju z italijansko modno oblikovalko, je sledilcem zaupala, da je na produktu delala veliko časa, saj je želela, "da so pete ravno pravšnje in popolnoma brezhibne".