Kylie Jenner zaradi denarnih težav pomaga 10 let starejšemu bratu Robu

Rob Kardashian, edini sin Kris Jenner in pokojnega Roberta Kardashiana , je že dlje časa v težavah – ne samo finančnih, pri katerih mu pomaga najmlajša sestra Kylie Jenner , pestijo ga tudi druge. Nekaj časa se je spopadal tudi s prekomerno telesno težo, depresijo in napadi tesnobe. Kakšno je njegovo zdravstveno stanje zdaj, ni znano, saj se je Rob popolnoma umaknil iz javnosti.

Pri finančnih težavah mu že nekaj časa pomaga družina, a sta se mama Kris in sestra Khloe odločili, da je dovolj. A nič hudega, Rob ima še kar nekaj sester in zdi se, da je za finančno pomoč zdaj na vrsti najmlajša: 23-letna milijarderka Kylie Jenner. Ta je ves svoj dobiček ustvarila z eno najuspešnejših linij ličil na svetu.

"Rob je v zadnjih nekaj letih Kris in Khloe odvzel že toliko, da sta se odločili, da je tega preprosto dovolj. Zato so se znotraj družine dogovorili, da mu bo zdaj pomagala Kylie,"je neimenovani vir povedal portalu RadarOnline. Vir je še dodal, da si prav vsi prizadevajo, da bi mu lahko pomagali, a da tega ne počnejo iz ljubezni do njega. Želijo si le, da bi Rob spet imel deljeno skrbništvo nad hčerko Dream, saj jo vsi zelo pogrešajo. Robova nekdanja partnerica Blac Chyna je namreč dobila polno skrbništvo nad njuno deklico.