Kylie Jenner zaradi domnevnega zasmehovanja Selene Gomez ob milijon sledilcev

"Je res šlo za nesrečo?" se je glasil zapis Kylie Jenner , ki je med oboževalci sprožil ugibanja o tem, ali se s tem posmehuje igralki Seleni Gomez . Njeni sledilci na Instagramu so ji fotografijo z napisom čez obrvi očitno močno zamerili in začeli množično zapuščati njen profil. Resničnostna zvezdnica je tako izgubila že več kot milijon sledilcev, medtem ko je Seleni število oboževalcev začelo naraščati.

Oboževalci so bili sicer prepričani, da je Kyliejina objava odziv na video 30-letnice na TikToku , v katerem je priznala, da je bila njena laminacija obrvi nekoliko neuspešna. Kljub temu da sta zvezdnici zanikali internetni spor ali zasmehovanje ena druge, so se njuni sledilci očitno odločili drugače. Med drugim je Jennerjeva le tri ure po Seleninem video posnetku delila video, na katerem je s prijateljico Hailey Bieber , v posnetku pa je zelo nazorno izpostavila njune obrvi.

25-letna ustanoviteljica lastne blagovne znamke za kozmetiko se je sicer na video, v katerem ena od uporabnic TikToka namiguje na to, da je šlo za posmehovanje igralke, odzvala na Twitterju. "To je provokacija. To ni bilo namenjeno proti Seleni, niti nisem videla njene objave o obrveh. Iz nič delate težavo. To je neumno," je zapisala Kylie. Na njen zapis se je odzvala celo igralka in zapisala, da se strinja. "Vse skupaj je nepotrebno. Obožujem Kylie," je še dodala Selena.