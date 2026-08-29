Kylie Jenner želi še večje prsi: Želim, da vstopijo v prostor pred mano

Zvezdnica resničnostnega šova Kylie Jenner je pred leti javnosti razkrila, da si je povečala prsi, zdaj pa priznava, da s svojim videzom še vedno ni povsem zadovoljna. 28-letnica je namreč v podkastu Better Half with Stas & Vic, ki ga vodita njena dolgoletna prijateljica Anastasia Karanikolaou in Victoria Villarroel, povedala, da si želi večje prsi – in to zelo neposredno.
"Želim si, da bi bile še večje," je z izjavo presenetila Kylie in dodala, da o tem razmišlja praktično vsak dan. Svojo željo je nato opisala precej slikovito: "Rada bi, da bi moje prsi v prostor vstopile pred menoj."
Njeni prijateljici Anastasia in Victoria sta razkrili, da Kylie o morebitnem novem posegu govori že približno leto dni. Kljub temu pa se zdi, da z odločitvijo ne namerava hiteti.
Jennerjeva je že pred časom precej odkrito spregovorila o svoji prvi operaciji prsi in razkrila tudi številne podrobnosti posega. Lani je na družbenih omrežjih povedala, da ima silikonske vsadke s prostornino 445 kubičnih centimetrov in zmernim profilom, nameščene deloma pod prsno mišico.
Kylie si je prsi povečala pri 19 letih, še preden je postala mama. Pozneje je priznala, da je glede te odločitve imela nekaj pomislekov, še posebej po rojstvu hčerke Stormi. Pozneje je celo izrazila obžalovanje, "da si želi, da posega ne bi opravila, saj je imela po njenem mnenju pred operacijo lepe prsi in popolno naravno velikost." Prav tako je dejala, da bi bila zelo prizadeta, če bi se njena hčerka Stormi pri 19 letih odločila za podobne posege.
Povečanje prsi, strokovno imenovano augmentacijska mamoplastika, je kirurški poseg, pri katerem se s pomočjo vsadkov ali lastnega maščobnega tkiva poveča volumen, izboljša oblika ali popravi asimetrija dojk. Vsadki so najpogosteje napolnjeni s silikonskimskem smislu pomeni post gelom ali fiziološko raztopino, kirurg pa jih vstavi skozi zarezo pod dojko, okoli kolobarja ali skozi pazduho, odvisno od želenega rezultata in anatomske zgradbe pacientke.
Kylie Jenner je ameriška medijska osebnost, podjetnica in vplivnica, ki je svetovno slavo sprva dosegla z nastopanjem v resničnostnem šovu 'Keeping Up with the Kardashians'. Kasneje se je uveljavila kot izjemno uspešna poslovna ženska, predvsem s svojo blagovno znamko kozmetike Kylie Cosmetics, ki je močno vplivala na lepotne trende in način trženja prek družbenih omrežij, kjer velja za eno najbolj sledenih oseb na svetu.
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