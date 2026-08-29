Kylie Jenner želi še večje prsi: Želim, da vstopijo v prostor pred mano

Zvezdnica resničnostnega šova Kylie Jenner je pred leti javnosti razkrila, da si je povečala prsi, zdaj pa priznava, da s svojim videzom še vedno ni povsem zadovoljna. 28-letnica je namreč v podkastu Better Half with Stas & Vic, ki ga vodita njena dolgoletna prijateljica Anastasia Karanikolaou in Victoria Villarroel, povedala, da si želi večje prsi – in to zelo neposredno.

"Želim si, da bi bile še večje," je z izjavo presenetila Kylie in dodala, da o tem razmišlja praktično vsak dan. Svojo željo je nato opisala precej slikovito: "Rada bi, da bi moje prsi v prostor vstopile pred menoj."