Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Kylie Minogue o svoji borbi z rakom: Kje sploh začeti? Šok

London, 19. 05. 2026 20.20 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Kylie Minogue

Avstralska glasbena zvezdnica Kylie Minogue je razkrila podrobnosti svojega boja z rakom dojke. Opisala je trenutke šoka ob diagnozi in poudarila, kako pomembno vlogo je pri njenem dolgotrajnem okrevanju odigrala glasba.

Kylie Minogue se je v novem intervjuju za BBC London spominjala svojega boja z rakom, ki ga je prestala pred dvema desetletjema. Avstralski pevki so leta 2005 diagnosticirali raka dojke, bolezen pa jo je tedaj spremenila za vedno. "Kje sploh začeti? Šok," se je sedaj zvezdnica spominjala trenutka, ko je prejela diagnozo. "Poskušaš razumeti nekaj, o čemer prej nikoli nisi razmišljal. To je kot intenziven tečaj življenja. To je zelo globoka in dolgotrajna izkušnja in na mnoge načine je še danes del mene," je dodala 57-letnica.

Kylie Minogue
Kylie Minogue
FOTO: Profimedia

Priljubljena pop pevka je o svoji izkušnji z zahrbtno boleznijo spregovorila tudi v novi dokumentarni seriji Kylie, ki je danes izšla na eni od platform za pretočne vsebine. "Počutila sem se odtujeno od svojega telesa. Tako zelo me je bilo strah tega, kar me čaka," je zvezdnica dejala v ganljivem napovedniku. "Nismo vedeli, ali bo sploh še kdaj ozdravela," je dejala njena sestra Dannii Minogue.

Kylie Minogue, ki je več mesecev pogumno premagovala maligni tumor in leta 2006 uspešno ozdravela, je o svoji izkušnji večkrat iskreno spregovorila v javnosti. Pred tremi leti je omenjeno obdobje za CBS News opisala kot travmatično. "To je travma in vsaka travma ostane v tebi. Izkušnja diagnoze raka bo vedno del mene. Bilo je težko. A bilo je tudi neverjetno. Neverjetno v smislu, da se zelo močno zaveš svojega telesa, ljubezni ljudi okoli sebe, svojih sposobnosti in še marsičesa," je tedaj dejala in priznala, da ji je glasba pomagala predelati vse, skozi kar je šla. "Mislim, da pojem zato, da predelam stvari. Pišem zato, da jih predelam. Nastopam zato, da jih predelam. In včasih mislim, da živim zato, da lahko nastopam," je strnila.

Kylie Minogue pevka zdravje rak ozdravitev

Za več kot 132 milijonov evrov prodali delo Jacksona Pollocka

Zadovoljna.si Huda diagnoza za vedno spremenila življenje znane glasbenice
Bibaleze.si Slavna pevka razkrila: dve leti po rojstvu sina so ji diagnosticirali raka dojke
Vizita.si Nekdanja supermanekenka spregovorila o večletni borbi z rakom
24ur.com Pop ikona Kylie Minogue pripravlja nov album
Vizita.si Zgodba mlade mamice, ki je uspešno premagala raka
24ur.com Olivia Munn po diagnozi raka na dojki prestala dvojno mastektomijo
24ur.com Kylie Minogue tudi v 2024 intrigira s čudnim, slabim in zanimivim
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Po letih ločitve nekdanja zakonca znova skupaj
Ali lahko otrok uniči partnerski odnos?
Ali lahko otrok uniči partnerski odnos?
Mit: stroga vzgoja vzgaja uspešne otroke
Mit: stroga vzgoja vzgaja uspešne otroke
S to obleko je oživela legendarni videz svoje mame
S to obleko je oživela legendarni videz svoje mame
zadovoljna
Portal
Simpatična Alenka nam je pokazala svoje najljubše tetovaže
Dve vodni terapiji, ki ju (še) ne poznate
Dve vodni terapiji, ki ju (še) ne poznate
Poletje 2026: skrite popotniške destinacije, ki vas bodo očarale
Poletje 2026: skrite popotniške destinacije, ki vas bodo očarale
Najbolj zaželena obleka sezone, vsi govorijo o njej
Najbolj zaželena obleka sezone, vsi govorijo o njej
vizita
Portal
Smrtonosna bolezen, ki napreduje, še preden opazite simptome
Zakaj se kilogrami vrnejo: težava ni v dieti, ampak v glavi
Zakaj se kilogrami vrnejo: težava ni v dieti, ampak v glavi
Nova študija razkriva dejanski izvor nastanka putike
Nova študija razkriva dejanski izvor nastanka putike
Glavobol? Ne, možganski tumor
Glavobol? Ne, možganski tumor
cekin
Portal
Upokojenci, 29. maja boste prejeli višje pokojnine
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Kdo bo imel nižje račune za elektriko?
Kdo bo imel nižje račune za elektriko?
moskisvet
Portal
Nekoč je polnila naslovnice, danes je povsem neprepoznavna
Razmerje pod drobnogledom: Kaj storiti, če vas neprestano muči dvom
Razmerje pod drobnogledom: Kaj storiti, če vas neprestano muči dvom
Meteorit razkriva, kako hitro se je rodil Sončni sistem
Meteorit razkriva, kako hitro se je rodil Sončni sistem
Zapeljiva in neustavljiva Adriana pritegnila vse poglede
Zapeljiva in neustavljiva Adriana pritegnila vse poglede
dominvrt
Portal
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
okusno
Portal
Manj je več: neverjetno preproste sladice, za katere potrebujete samo 3 sestavine
Recept za hitro družinsko kosilo, ki vedno uspe
Recept za hitro družinsko kosilo, ki vedno uspe
Pozabite na klasične piknike: letos prihaja nov trend
Pozabite na klasične piknike: letos prihaja nov trend
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
voyo
Portal
Dosje Jarak
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713