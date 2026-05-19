Kylie Minogue o svoji borbi z rakom: Kje sploh začeti? Šok

Kylie Minogue se je v novem intervjuju za BBC London spominjala svojega boja z rakom, ki ga je prestala pred dvema desetletjema. Avstralski pevki so leta 2005 diagnosticirali raka dojke, bolezen pa jo je tedaj spremenila za vedno. "Kje sploh začeti? Šok," se je sedaj zvezdnica spominjala trenutka, ko je prejela diagnozo. "Poskušaš razumeti nekaj, o čemer prej nikoli nisi razmišljal. To je kot intenziven tečaj življenja. To je zelo globoka in dolgotrajna izkušnja in na mnoge načine je še danes del mene," je dodala 57-letnica.

Priljubljena pop pevka je o svoji izkušnji z zahrbtno boleznijo spregovorila tudi v novi dokumentarni seriji Kylie, ki je danes izšla na eni od platform za pretočne vsebine. "Počutila sem se odtujeno od svojega telesa. Tako zelo me je bilo strah tega, kar me čaka," je zvezdnica dejala v ganljivem napovedniku. "Nismo vedeli, ali bo sploh še kdaj ozdravela," je dejala njena sestra Dannii Minogue.

Kylie Minogue, ki je več mesecev pogumno premagovala maligni tumor in leta 2006 uspešno ozdravela, je o svoji izkušnji večkrat iskreno spregovorila v javnosti. Pred tremi leti je omenjeno obdobje za CBS News opisala kot travmatično. "To je travma in vsaka travma ostane v tebi. Izkušnja diagnoze raka bo vedno del mene. Bilo je težko. A bilo je tudi neverjetno. Neverjetno v smislu, da se zelo močno zaveš svojega telesa, ljubezni ljudi okoli sebe, svojih sposobnosti in še marsičesa," je tedaj dejala in priznala, da ji je glasba pomagala predelati vse, skozi kar je šla. "Mislim, da pojem zato, da predelam stvari. Pišem zato, da jih predelam. Nastopam zato, da jih predelam. In včasih mislim, da živim zato, da lahko nastopam," je strnila.