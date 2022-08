Kylie Minogue s prijatelji uživa v Rovinju

Kylie Minogue se je odločila počitnice preživeti pri naših južnih sosedih. V Rovinju je s prijatelji najela luksuzno vilo Mademoiselle, kjer so jo ujeli paparaci (spodaj si lahko ogledate posnetek). Vila z bazenom je velika kar 700 kvadratnih metrov, dekorirana pa je v stilu Coco Chanel. Po poročanju RTL-a naj bi se iz hiše pogosto slišala glasba, saj so med pevkinimi prijatelji tudi glasbeniki. Z njimi se je zvezdnica med drugim tudi sprehodila po mestu in odšla na večerjo v znan rovinjski hotel. To je njen prvi obisk Hrvaške.

Hrvaška obala je letos polna hollywoodskih imen. Nedavno je tam dopustovali Matthew McConaughey , družbo pa so mu delali Woody Harrelson , Chris Rock , Wanda Sykes , Sacha Baron Cohen in P. Diddy . Ko so večerjali v restavraciji na otoku Vrnik pri Korčuli, je tam nanje naletela pevka Severina , ki je srečanje obeležila na Instagramu.

Prejšnji mesec je Krk obiskala košarkarska legenda Shaquille O'Neal, kjer mu je dobrodošlico pripravil slovenski NBA zvezdnik Luka Dončić, ki je tam vsako leto na počitnicah. "Ko sem prispel v Lukovo mesto, so me neki ljudje pobrali in me odpeljali v dvorec, ki mi ga je pripravil Luka. Tam so me čakali pizza, vodna pipa in sadje. Potem so me ti ljudje pospremili tudi na koncert," je sprejem opisal O'Neal, ki je na otoku kot DJ nastopil v novem nočnem klubu.