Kylie Minouge: Diagnoza rak na prsih me je popolnoma spremenila

Avstralska pevka se je z diagnozo rak soočila leta 2005. Čeprav je bolezen po operativnem posegu in kemoterapijah čez leto dni uspešno premagala, pa še vedno čuti posledice iz tistega obdobja. Pravi, da jo je dejstvo, da je njeno življenje minljivo, popolnoma spremenilo. Sedaj se trudi, da bi znala uživati v vsakem trenutku.

Kylie Minoguese spominja trenutkov, ko je izvedela, da je zbolela za rakom. Takrat je začela živeti drugače, saj se je zanjo v tistem trenutku vse spremenilo. Za pop ikono je bilo leto 2005 prelomno, tisto obdobje pa slikovito opiše s prispodobo: ''Bilo je, kot da bi se Zemlja snela s svoje osi.'' 52-letnica je dodala še: ''Takrat začneš na stvari gledati drugače!''

icon-expand Kylie Minogue se spominja leta 2005, ko je izvedela za diagnozo. FOTO: Profimedia

Ob izidu novega albuma Disco, ki je luč sveta ugledal 6. novembra, je spregovorila o svoji takratni diagnozi in temnih dneh, ki jih je preživljala: ''Spominjam se, da sem prejela diagnozo, vendar svet za mojo bolezen ni vedel. Takrat sem bila z bratom in fantom, vsi smo bili pretreseni, odšli smo na kavo. Natakar nas je vprašal po počutju, vsi trije smo skoraj robotsko odgovorili: 'Super smo, hvala.' In v tistem trenutku sem se šele zavedala, da res ne moreš vedeti, kaj prestaja nekdo drug. Pomislila sem na tega natakarja, kako bo videl poročila in si mislil: 'Oh, ona je bila še včeraj tukaj, res nismo mogli vedeti.'''

icon-expand 52-letna pevka je pred dnevi izdala studijski album z naslovom Disco. FOTO: Profimedia

Po tem, ko ji je bil diagnosticiran rak prsi je prestala poseg in kemoterapije, za popolnoma zdravo so jo zdravniki proglasili februarja 2006. Vendar je izkušnja za vedno spremenila njen pogled na svet. ''To je ogromna sprememba. Še posebej sedaj, ko se na svetu dogaja mnogo stvari, ljudje govorijo o novi normalnosti, če preživiš raka ali kateri drugi pretresljiv življenjski dogodek ali bolezen, se pač moraš nekako privaditi na to.''

''Življenje je vrsta presenečenj, zato moraš stremeti k temu, da se čim večkrat zabavaš. Vedno, ko je to le mogoče. Sedaj sem v obdobju, ko čutim, da so pomembni trenutki, vsakega od njih moram ponotranjiti, ga začutiti in si reči, da je bil dober,'' je petnajst let po pretresljivi diagnozi pozitivna Kylie.