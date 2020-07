Kylie se je z novo tetovažo poklonila hčerki

Kylie Jenner si je omislila še eno tetovažo, ki jo je pokazala v nedavni Instagramovi zgodbi. Tokrat si je dala tetovirati notranjo strani podlakti, in sicer številke "4:43". Njeni oboževalci so hitro ugotovili, da se je ob tej uri 1. februarja 2018 rodila njena hčerkica Stormi , ki je na svet prijokala ob 4:43 popoldne.

To pa ni edina tetovaža, ki jo je posvetila svoji hčerkici. Lani si je skupaj z nekdanjim partnerjem Travisom Scottom , očetom njene hčerkice, na roki omislila enaki tetovaži, in sicer hčerkino ime "Stormi". To sta naredila na zabavi za raperjev 27. rojstni dan.

Spomnimo, da sta slavna mama in hči nedavno pozirali za naslovnico češkoslovaške modne biblije Vogue.Naslovna fotografija je bila posneta v času karantene, in sicer v njunem domu v Los Angelesu. V objektiv sta ju prek aplikacije Zoom med klicem ujelaLuca Morelliin Alessandro Morelli, ki ustvarjata pod imenom Morelli Brothers. Naslovno zgodbo so naslovili Bedtime story (Pravljica za lahko noč), slavni fotografski dvojec pa je razkril tudi nekaj utrinkov iz zakulisja snemanja – objavil je fotografijo, na kateri se slavna mama in hčerka stiskata v postelji.