Kylie šokirala z levjo toaleto: 'Ogabno in pretresljivo'

Nekateri uporabniki so bili pri komentiranju še bolj brez dlake na jeziku. Neki komentator je zapisal, da bo sam nagačil umetno otroško glavo in jo nosil kot modni dodatek, drugi pa je Kylie vprašal: "Ali si v redu? Dobesedno promoviraš lov na živali. Jasno je, da biti slaven ne pomeni biti pameten ali zavesten, kajne?"

"To je zelo neprimerno, naj bo umetno ali ne, to nikoli ne bi smelo biti narejeno," je zapisala ena od uporabnic. "Mislila sem, da kruto ravnanje z živalmi ni več v modi. Resnično ali ne, narobe je," se je s prvo uporabnico strinjala druga. "To je popolnoma neokusno."

Jennerjeva, ki je pretekli konec tedna po letu dni razkrila ime in obraz svojega drugorojenca , je po koncu modne revije na Instagramu sicer pojasnila, da gre za umetno kreacijo ter nikakor za pravo nagačeno žival, a s tem ni prepričala vseh. Uporabniki na spletu so namreč poudarili, da četudi gre za umetno žival, ob pogledu nanjo še vedno čutijo nelagodje.

Burni spletni debati se je pridružila tudi srbska diva Jelena Karleuša, sicer goreča zagovornica pravic za živali. V Instagramovo zgodbo je zapisala: "To ni moda, to je promocija in poveličevanje krivolova in trofejnega lova. Ogabno in pretresljivo, brez okusa in preprosto napačno." V zapisu je označila modno hišo Schiaparelli.

Kljub na splošno burnemu odzivu so se na spletu našli tudi tisti, ki v modni potezi zvezdnice niso videli ničesar napačnega. Podporniki toalete so pojasnili, da gre za visoko modo, ki je včasih nenavadna in nerazumljiva, dvomljivce pa vprašali, zakaj proti oblekam z živalskim vzorcem ali umetnemu krznu nimajo ničesar, ob umetni živalski glavi pa se zgražajo.

Kylie sicer še zdaleč ni bila edina, ki je za modni dogodek nadela ekstravagantno kreacijo. Italijanska modna hiša je na reviji namreč predstavila celotno kolekcijo živalskih toalet. Kolekcija Inferno Couture poleg levje toalete vsebuje tudi leopardjo obleko in kreacijo z glavo volkulje, ki po besedah oblikovalca skupaj z levjo obleko ponazarjajo "poželenje, ponos in pohlep v Dantejevi ikonični alegoriji. Gre za ročno oblikovano peno, smolo, volno in svileno umetno krzno, ki je ročno poslikano, da je videti kar se da resnično." Modna hiša je ob tem poudarila, da pri oblikovanju ni bila ranjena nobena žival.

Živalsko toaleto sta nadeli tudi legendarni manekenki Shalom Harlow in Irina Shayk.