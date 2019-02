Kyliejina digitalna preobrazba: lepotni ideal?

21-letna Kylie Jenner je pred časom ustanovila podjetje z lastno kozmetično linijo in lepotnimi dodatki, ki je danes vredno več milijonov evrov. Ker je že od rane mladosti vpeta v medijski svet, kjer videz pomeni tudi denar, je do sedaj že ugotovila, da mora s svoji oboževalci redno deliti svoje manjše ali večje spremembe videza ter lepotne popravke. Na objavljenih fotografijah v večini primerov izpostavlja svoje obline ali brezhibno naličen obraz, večkrat pa preseneti tudi z novo pričesko, ki jo pogosto spremlja drzna sprememba barve.

Namesto klasičnega ličenja in oblikovanja pričeske je za njen videz poskrbel kar računalnik. Ta je na Kyliejin obraz nanesel drzne plasti ličil, njeno pričesko pa je oblikoval in obarval vsakič nekoliko drugače.

To so dosegli s pomočjo t. i. AI tehnologije oziroma tehnologije umetne inteligence in na ta način Kylie tokrat predstavili v futurističnem stilu (v kakršnem je sicer nismo vajeni). Uporabili so nov program Beauty_GAN, ki je na podlagi najpriljubljenejših lepotnih objav na spletu ustvaril digitalni efekt 'lepotnega ideala'.