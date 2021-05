Kyrie Irving celotni ekipi Netsov podaril Mambacita jope

Kyrie Irvingje ekipi brooklynskih Netsov podaril jope z napisom Mambacita in se tako poklonil pokojnemu košarkarskemu kolegu Kobeju Bryantu in njegovi hčeri Gianni. Linijo oblačil je pred kratkim zasnovala Bryantova vdova Vanessa, ki je ustvarila Mambacita kolekcijo v čast preminulemu možu in njuni Gianni. Ta bi 1. maja, ko je linija ugledala luč sveta, dopolnila 15 let.