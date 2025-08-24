Lacoste za Novaka Đokovića spremenil svoj ikonični logotip

Legendarna francoska modna znamka Lacoste, prepoznavna po svojem ikoničnem logotipu krokodila, je po 92 letih za srbskega teniškega zvezdnika Novaka Đokovića naredila veliko spremembo. Na oblačilih, ki so del posebne kolekcije v času turnirja US Open, bo krokodila na oblačilih nadomestila koza.

Ob tej priložnosti je športnik obiskal trgovino v New Yorku, si kolekcijo ogledal na lastne oči in navdušene obiskovalce nagradil z avtogrami in fotografijami. Đoković s športno modno znamko sicer sodeluje že od leta 2017, a tokrat ne gre za 'navadno' promocijsko sodelovanje, temveč za poklon športnikovim dosežkom.

Da je Srb G.O.A.T (Greatest Of All Time) oziroma najboljši vseh časov in v prevodu angleškega akronima koza, se strinja marsikateri športni navdušenec. Le na omenjenem ameriškem turnirju je v preteklosti slavil kar štirikrat, skupaj pa je v svoji karieri osvojil že 24 naslovov za grand slam, kot edini igralec v zgodovini je osvojil vseh devet turnirjev serije masters 1000 in bil več kot 400 tednov na vrhu lestvice ATP.