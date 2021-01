Lady Gaga bo na Bidnovi inavguraciji zapela himno

Med nastopajočimi na prireditvi ob slavnostni zaprisegi 46. predsednika Združenih držav Amerike bodo 20. januarja sodelovali tudi Jennifer Lopez, Justin Timberlake, Demi Lovato in Bon Jovi. Timberlake je pred nastopom na velikem dogodku povedal, da je s kantavtorjem Antom Clemonsom spisal pesem Better Days. Igralec Tom Hanks pa bo povezoval uro in pol dolgo oddajo Celebrating America .

Joe Biden in Lady Gaga pa sta v preteklosti že sodelovala. Leta 2017 sta skupaj posnela video sporočilo za gibanje It's On Us (Na nas je), v katerem pozivata, da se ustavi spolno nasilje. Spomnimo, da je bila Lady Gaga pri 19 letih žrtev spolne zlorabe. Zaradi svoje neprijetne in grozljive izkušnje želi pomagati tudi drugim žrtvam spolnega nasilja.