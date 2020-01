Lady Gaga čustveno komentirala svojo mladost in duševno stanje

Ameriška voditeljica Oprah Winfrey je ob začetku novega leta v svojo družbo povabila 33-letno Lady Gaga , ki je govorila o spolnih zlorabah, ki jih je doživela v mladosti in o katerih le redko govori. Zaradi svoje neprijetne izkušnje pa želi pomagati tudi drugim žrtvam spolnega nasilja.

Po poročanju portala The Daily Mailse je v občinstvu zbralo kar 15 tisoč ljudi, ki so poslušali osebno izpoved zvezdnice, ki se je znova spomnila na svoje nesrečno življenjsko obdobje: "Ko sem bila stara 19 let, sem bila večkrat posiljena, zato tudi trpim za posttravmatsko stresno motnjo, saj sem skrivnost dolgo skrivala pred drugimi," je povedala glasbena ikona in dodala, da je z njeno duševno motnjo lahko povezana tudi fibromialgija, zaradi katere občasno čuti razširjeno bolečino in utrujenost.

Pred leti je glasbenica , katere pravo ime je Stefani Germanotta , razkrila, da jo je pri 19 letih posilil 20 let starejši moški. Takrat je dejala, da se s travmo posilstva dolgo ni soočila, nato pa je vendarle poiskala pomoč in jo pustila za sabo, a kljub temu še vedno trpi za duševno boleznijo.

"Po hitrem postopku sem postala slavna in začela potovati po svetu, živela v različnih hotelih, hodila od limuzine do odra in nikoli se nisem ukvarjala s svojimi težavami, potem pa sem nenadoma občutila intentivno bolečino po vsem telesu, ki je posnemala bolečino, kakršna je bila med posilstvom," je čustveno povedala glasbenica.

Oprah je svojo gostjo v zakulisju pohvalila, ker je bila tako poštena in iskrena. "Bila si neverjetna. Bila si tako dobra. Bila si tako ranljiva, bila si tako pristna, da težko verjamem, da si resnično to naredila in povedala naglas. Spraševala sem se, ali slišim prav," je bila presenečena priljubljena voditeljica.