Lady Gaga delila romantično fotografijo z inavguracije

Lady Gaga je svojim oboževalcem sporočila, da je še vedno srečno zaljubljena. Prejšnji teden je z grammyjem in oskarjem nagrajena priljubljena ameriška pevka nastopila na inavguraciji novoizvoljenega ameriškega predsednika Joeja Bidna. 34-letnica je zapela ameriško himno in navdušila s svojo interpretacijo, na slovesnosti pa ji je ob strani stal tudi njen izbranec Michael Polansky , ki je njen nastop spremljal v živo, saj je bil eden od povabljencev.

Lady Gaga in Michaela Polanskyja, ki je diplomiral na Harvardu, so skupaj opazili že decembra 2019. Spoznala naj bi se na neki prireditvi v Los Angelesu, kasneje pa naj bi se skupaj pojavila tudi na rojstnodnevni zabavi podjetnika in soustanovitelja Facebooka Seana Parkerja, čigar podjetje vodi ravno Polansky. Ta zadnjih deset let opravlja funkcijo izvršnega direktorja družbe The Parker Group. Novico, da sta par, sta uradno potrdila februarja lani, potem ko so ju ujeli skupajpo finalu ameriškega nogometa v Miamiju, znanem kot Super Bowl.