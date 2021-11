Lady Gaga devet mesecev izpopolnjevala italijanski naglas

Gaga je za decembrsko izdajo britanske revije Vogue razkrila, da se je lotila igralske metode in skoraj eno leto izpopolnjevala italijanski naglas za njen lik Patrizie Reggiani za filmsko dramo Hiša Gucci. Pevka je Reggianijevo utelesila tako, da si je lase pobarvala na rjavo in devet mesecev govorila z italijanskim naglasom.

"Minila so tri leta, odkar sem začela delati na tej (vlogi)," je dejala Gaga. "Bom popolnoma iskrena in transparentna: kot (Patrizia Reggiani) sem živela leto in pol. In devet mesecev sem govorila z naglasom. Ko je bila kamera ugasnjena, se nikoli nisem zlomila. Ostala sem z njo."

Gaga, ki je velik pečat pustila z vlogo v filmu Zvezda je rojena (A Star Is Born), je nato spregovorila o reakciji svoje soigralke Salme Hayek na njene metode igranja: "Bili sva ravno med snemanjem prizorov in Salma reče: 'Oh, ta igralka z je***o metodo je tukaj. Veste, trenutno se ne pogovarja z mano.' Ker sem delala poleg nje na priklicu čutnih spominov, se je norčevala iz mene, medtem ko sem sedela in to počela."