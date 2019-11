Lady Gaga družica na poroki

V priljubljenem mehiškem letovišču Cabo San Lucas sta si poročne zaobljube na peščeni plaži izmenjala vizažistka Sarah Tanno in kitarist Tim Stewart. Med svati je bila tudi njuna dobra prijateljica in sodelavkaLady Gaga, ki z nevesto in ženinom tudi poslovno sodeluje. Sarah je namreč pevkina dolgoletna vizažistka in prijateljica, medtem ko je Tim eden od članov Gaginega banda.