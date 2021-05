Lady Gaga hotel zapustila objokana

Lady Gaga je bila zadnji mesec in pol resnično zatopljena v delo – snemanje biografskega filma House of Gucci . Ko je zapuščala hotel Boscolo v Rimu, ki je bil njen dom slaba dva meseca, so jo seveda prevzela čustva, ki jih ni mogla skriti.

Tudi njen telesni stražar ni sedel križem rok in je medtem pomagal v vozilo nositi plišaste igrače, dogajanje pred hotelom pa so budno spremljali pevkini oboževalci, ki so se prišli poslovit. Ker je pandemija, so seveda vsi upoštevali stroge ukrepe in se niso preveč približali drug drugemu, vsi pa so nosili zaščitne maske.

Pevka je v rokah držala vazo s tulipani, nekaj pa jih je celo razdelila med oboževalce, da bi se jim zahvalila za naklonjenost in vso podporo, ki ji jo nudijo. Ob slovesu je bila videti zelo ganjena, zadrževala pa ni niti solz.