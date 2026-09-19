Lady Gaga ima hčerko, ki ji je dala ime Rose

Lady Gaga in zaročenec Michael Polansky sta starša deklice, ki sta jo poimenovala Rose Bean Polansky, poroča TMZ, ki je pridobil rojstni list deklice. Ta razkriva, da se je dojenčica rodila 9. junija v eni od porodnišnic v Los Angelesu, kot je za People povedal vir blizu zvezdnice, pa naj bi imelo hčerino ime za glasbenico poseben pomen.
Navdih naj bi bila pesem La Vie En Rose, katere priredbo je Gaga zapela v filmski uspešnici Zvezda je rojena leta 2018, navdušenje nad njo pa je izkazala tudi s tetovažo vrtnice, ki se razteza po njeni hrbtenici, ob njej pa je pripisan tudi naslov. Več podrobnosti o rojstvu dojenčice ni znanih.
Novopečena starša sta si prav zaradi dojenčice vzela mesec dni premora od službenih obveznosti, da sta se lahko z novo članico družine povezala, kot je dodal vir, pa oba kar 'žarita, ko govorita o hčerki'.
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