Lady Gaga ima hčerko, ki ji je dala ime Rose

Lady Gaga in zaročenec Michael Polansky sta starša deklice, ki sta jo poimenovala Rose Bean Polansky, poroča TMZ, ki je pridobil rojstni list deklice. Ta razkriva, da se je dojenčica rodila 9. junija v eni od porodnišnic v Los Angelesu, kot je za People povedal vir blizu zvezdnice, pa naj bi imelo hčerino ime za glasbenico poseben pomen.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Navdih naj bi bila pesem La Vie En Rose, katere priredbo je Gaga zapela v filmski uspešnici Zvezda je rojena leta 2018, navdušenje nad njo pa je izkazala tudi s tetovažo vrtnice, ki se razteza po njeni hrbtenici, ob njej pa je pripisan tudi naslov. Več podrobnosti o rojstvu dojenčice ni znanih.