Lady Gaga in Ariana Grande združili moči

Hiter ritem in tehno-pop vzdušje poudarjata pevski talent obeh zvezdnic. Oboževalci so na pesem čakali že od aprila, ko je Lady Gaga objavila seznam pesmi, ki se bodo nahajale na njenem novem glasbenem izdelku Chromatica.

Pevki sta pesem napovedovali že na svojih družabnih omrežjih, kjer sta objavljali besedilo pesmi ter obilico promocijskih fotografij. Lady Gaga je povedala, da sta z Arianopogosto sedeli skupaj in se pogovarjali o življenju ter o tem, kako hvaležni sta lahko za to kar počneta. Na Instagramu sta si tudi izmenjali nekaj besed občudovanj in dali vedeti, da ju nič ne more ustaviti.