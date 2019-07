Lady Gaga in Bradley Cooper živita skupaj?

V javnosti je nedavno zakrožila vest, da sta soigralca iz uspešniceZvezda je rojena, Bradley Cooper in Lady Gaga , pred kratkim začela živeti skupaj. Po pisanju tujih medijev naj bi se 33-letna glasbenica preselila v Bradleyjevo stanovanje v New Yorku, vir, ki je želel ostati anonimen, pa je za ameriško revijo In Touch govorice potrdil z besedami: ''Nekaj svojih stvari je že prinesla v njegovo stanovanje. Bradley je močno osredotočen na njuno razmerje in vse, kar sledi začetku njunega skupnega življenja. Zdaj ni več skrivnost, da sta zaljubljena ... ''

Cooper naj bi po tem, ko se je iz stanovanja izselila njegova nekdanja partnerica Irina Shayk, izpraznil vse omare in prepustil Gagi, da stanovanje uredi po svojem okusu. Čeprav naj bi njuna romanca napredovala, naj nihče od njiju ne bi želel hiteti z zakonom. Neimenovan vir je njuno zadržanost do zakonskega jarma razložil z besedami: ''Oba sta za seboj pustila večletni razmerji in v tem trenutku ne želita pritegniti prevelike pozornosti. Zavedata se, da javnost že dlje časa spremlja njun odnos ... Želita se poročiti in imeti otroke, a bo to moralo še počakati.''

Mnenja o aferi med Cooperjem in Gago kljub nedavnim informacijam ostajajo različna. Medtem ko nekateri tuji mediji pišejo o napredovanju njunega razmerja in očitni ljubezni, se drugi postavljajo po robu s trditvijo, da sta nekdanja soigralca zgolj dobra prijatelja in da je Cooper po razhodu z Irino osredotočen na kariero in skrb za svojo dveletno hčerko Leo De Seine Shayk Cooper. Ker zvezdnika novih govoric o skupnem življenju še nista komentirala, bo na podrobnosti treba še počakati.