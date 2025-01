Lady Gaga in zaročenec Michael Polansky načrtujeta družino

Lady Gaga in njen zaročenec Michael Polansky sta se že pogovorila o tem, kako si želita vzgajati svoje otroke. Čeprav se pevkini oboževalci predvsem veselijo njenega novega albuma, ki ga bo izdala marca, pa je zvezdnica razkrila, da v prihodnjih letih, poleg nove glasbe, načrtuje tudi družino.

Lady Gaga in zaročenec Michael Polansky

Med nedavnim intervjujem za revijo Elle je 38-letnica spregovorila tudi o tem, kaj ji predstavlja družina in kako pomembno se ji zdi, da svojim otrokom, ki si jih v prihodnosti želi, dovoli, da 'postanejo samosvoji ljudje'. "Družina je kot korenine drevesa. Dolgo časa rastejo, včasih so popačene, včasih polne vode, drugič pa žejne. Zaradi družine smo, kdo smo, oblikuje pa tudi našo potrebo po spremembah. O tem se z Michaelom veliko pogovarjava," je povedala Gaga.

Razkrila je, da sta se že pogovorila tudi o tem, kako si želita vzgajati svoje otroke, ko jih bosta imela."Otrokom želiva dovoliti, da se razvijejo in postanejo samosvoje osebe. Zelo intenzivna stvar za otroke je, kako se pokažejo svetu. Povemo jim, kako se obnašati, kako naj razmišljajo in kako naj se prehranjujejo. Svojim otrokom želim dovoliti, da sami ugotovijo, kdo so," je povedala.