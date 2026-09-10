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Tuja scena

Lady Gaga izginila iz javnosti, prijatelji sumijo na skrivno poroko

Los Angeles, 10. 09. 2026 10.01 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
Tj.Ž.
Lady Gaga izginila iz javnosti, prijatelji sumijo na skrivno poroko

Je Lady Gaga med umikom iz javnosti naredila velik korak v zasebnem življenju? Pevka se že več kot mesec dni skoraj ni pojavila v javnosti, zaradi česar so se med ljudmi iz njenega kroga pojavila ugibanja, da sta se z zaročencem Michaelom Polanskyjem morda na skrivaj poročila. Zvezdnica je sicer že pred meseci napovedala, da bo poroka kmalu, z zaročencem pa sta večkrat namignila, da si velikega in razkošnega slavja niti ne želita.

Lady Gaga in njen dolgoletni partner Michael Polansky sta sprožila govorice, da sta morda že stopila pred oltar. 40-letna pevka se je namreč v zadnjem obdobju precej umaknila iz javnosti, ljudje iz njenega kroga pa zdaj ugibajo, da sta z zaročencem morda izkoristila mirnejše obdobje in se na skrivaj poročila. "Nihče je ni videl ali slišal že več kot mesec dni," je za ameriške medije povedal vir in dodal, da naj bi bili ljudje okoli pevke prepričani, da je z Michaelom pobegnila na poroko in da trenutno uživata na medenih tednih. Po besedah vira naj bi par razmišljal tudi o ustvarjanju družine.

Lady Gaga izginila iz javnosti, prijatelji sumijo na skrivno poroko
Lady Gaga izginila iz javnosti, prijatelji sumijo na skrivno poroko
FOTO: Profimedia

Glasbenica sicer ni povsem izginila. Avgusta se je na severu Kalifornije fotografirala z oboževalcem, aktivna pa je ostala tudi na družbenih omrežjih, kjer je med drugim promovirala svojo kozmetično znamko Haus Labs. Nedavno je objavila tudi svojo fotografijo brez pripisa. Njeni predstavniki ugibanj o skrivni poroki za zdaj niso komentirali.

Lady Gaga izginila iz javnosti, prijatelji sumijo na skrivno poroko
Lady Gaga izginila iz javnosti, prijatelji sumijo na skrivno poroko
FOTO: Profimedia

Govorice niso povsem presenetljive. Gaga je marca razkrila, da se njun veliki dan približuje. "Z zaročencem sva vse leto potovala, vendar se bova kmalu poročila," je takrat povedala. Par je v preteklosti celo priznal, da ju je med natrpanim urnikom že zamikalo, da bi preprosto izkoristila prost konec tedna in se poročila. "Bilo je v smislu: 'V redu, ali se lahko poročiva ta konec tedna?'" je pevka povedala novembra. Michael je takrat pojasnil, da si ne želita ogromne poroke. "Ne želiva si res velike poroke, želiva pa v njej uživati. V marsičem se že zdaj počutiva poročena, zato se pravzaprav ne bo veliko spremenilo," je dejal. Da bi bila njuna poroka lahko precej bolj preprosta, kot bi pričakovali od ene največjih svetovnih zvezdnic, je Gaga namignila že leta 2024. Takrat se je pošalila, da sta razmišljala celo o tem, da bi preprosto odšla na matični urad in nato naročila kitajsko hrano.

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Ob ugibanjih o poroki se znova pojavlja tudi vprašanje družine. Gaga namreč nikoli ni skrivala, da si želi otrok. "Postati mama je tisto, kar si najbolj želim. On pa bo čudovit oče. Tega se res veseliva," je povedala o svojem bodočem možu.

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KOMENTARJI4

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Morgoth
10. 09. 2026 10.55
Nobenega ne zanima kaj počno Hollywood satanisti...
Odgovori
0 0
124091204
10. 09. 2026 11.04
Zakaj potem odpres clanek in komentiras pametni
Odgovori
0 0
sbštajerec
10. 09. 2026 10.38
Uf nen reči, da sta se skivaj poročil? Kaj poreče Kramp?
Odgovori
-2
0 2
zelen
10. 09. 2026 10.31
najbrž je šla na pomlajevanje
Odgovori
+1
1 0
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