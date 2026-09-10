Lady Gaga in njen dolgoletni partner Michael Polansky sta sprožila govorice, da sta morda že stopila pred oltar. 40-letna pevka se je namreč v zadnjem obdobju precej umaknila iz javnosti, ljudje iz njenega kroga pa zdaj ugibajo, da sta z zaročencem morda izkoristila mirnejše obdobje in se na skrivaj poročila. "Nihče je ni videl ali slišal že več kot mesec dni," je za ameriške medije povedal vir in dodal, da naj bi bili ljudje okoli pevke prepričani, da je z Michaelom pobegnila na poroko in da trenutno uživata na medenih tednih. Po besedah vira naj bi par razmišljal tudi o ustvarjanju družine.

Lady Gaga izginila iz javnosti, prijatelji sumijo na skrivno poroko FOTO: Profimedia

Glasbenica sicer ni povsem izginila. Avgusta se je na severu Kalifornije fotografirala z oboževalcem, aktivna pa je ostala tudi na družbenih omrežjih, kjer je med drugim promovirala svojo kozmetično znamko Haus Labs. Nedavno je objavila tudi svojo fotografijo brez pripisa. Njeni predstavniki ugibanj o skrivni poroki za zdaj niso komentirali.

Lady Gaga izginila iz javnosti, prijatelji sumijo na skrivno poroko FOTO: Profimedia

Govorice niso povsem presenetljive. Gaga je marca razkrila, da se njun veliki dan približuje. "Z zaročencem sva vse leto potovala, vendar se bova kmalu poročila," je takrat povedala. Par je v preteklosti celo priznal, da ju je med natrpanim urnikom že zamikalo, da bi preprosto izkoristila prost konec tedna in se poročila. "Bilo je v smislu: 'V redu, ali se lahko poročiva ta konec tedna?'" je pevka povedala novembra. Michael je takrat pojasnil, da si ne želita ogromne poroke. "Ne želiva si res velike poroke, želiva pa v njej uživati. V marsičem se že zdaj počutiva poročena, zato se pravzaprav ne bo veliko spremenilo," je dejal. Da bi bila njuna poroka lahko precej bolj preprosta, kot bi pričakovali od ene največjih svetovnih zvezdnic, je Gaga namignila že leta 2024. Takrat se je pošalila, da sta razmišljala celo o tem, da bi preprosto odšla na matični urad in nato naročila kitajsko hrano.