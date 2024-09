Lady Gaga je mislila, da je bila poročna ponudba partnerja prvoaprilska šala

Lady Gaga je povedala, da je sprva mislila, da se njen dragi Michael Polansky ob poročni ponudbi šali in izvaja prvoaprilsko potegavščino. Za roko jo je namreč prosil prvega aprila. "Zaprosil je 1. aprila in mislila sem, da se šali," je povedala. 38-letnica je še priznala, da je upala, da bo njuna zaroka ostala zasebna, a ju je lapsus med olimpijskimi igrami v Parizu razkril. Pevka je namreč pred kamero Polanskega označila za svojega zaročenca. "Ko sva šla na olimpijske igre, so naju posneli, ko sva pozdravila predsednika vlade, in kamera me je ujela, ko sem rekla: 'To je moj zaročenec'. Hotela sem, da to ostane skrivnost." Zvezdnica je v oddaji Graham Norton Show prav tako razkrila, da ju je želela sparčkati tudi njena mama, potem ko ga je spoznala na dobrodelni prireditvi.

Gaga, ki je navdušila na otvoritveni slovesnosti iger, se je prav tako pohvalila s svojim zadnjim filmskim podvigom, kjer uteleša Harley Quinn. "Poskušala sem jo ukoreniniti v resničnosti in ustvariti Arthurjevo ljubezen." Prihajajoči film Joker: Norost v dvoje služi kot nadaljevanje uspešnice Joker iz leta 2019 in se poglobi v kaotično romanco med Arthurjem Fleckom, znanim tudi kot Joker, in Quinn. Igralca sta v filmu plesala in pela. Med intervjujem je spregovorila tudi o izkušnji snemanja glasbe v filmu."Joaquinu Phoenixu sprva ni bilo všeč, ker je bilo težko, vendar mu je uspelo in bil je fenomenalen. Bilo je res zabavno in zanimivo in ko gledam nazaj, je to morda moje najbolj ranljivo petje."

Spregovorila je tudi o svojem najnovejšem glasbenem podvigu, spremljevalnem albumu k filmu, ki vsebuje 13 skladb. "Pesmi so izvirne produkcije, vendar jih navdihuje lik, ki ga ni mogoče definirati in pesmi to odražajo." Vzdušje albuma Harlequin je podobno albumoma, ki ju je posnela s pokojnim Tonyjem Bennettom, Cheek to Cheek in Love for Sale, čeprav se glasba tukaj nagiba bolj k rocku in jazzu.