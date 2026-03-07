Naslovnica
Tuja scena

Lady Gaga: Kmalu se bom poročila

Los Angeles, 07. 03. 2026 14.20

Avtor:
E.M.
Lady Gaga, Michael Polansky

Zvezdniški poročni zvonovi se bodo kmalu znova oglasili. Večno zvestobo naj bi si v bližnji prihodnosti obljubila glasbena zvezdnica Lady Gaga in poslovnež Michael Polansky. Zvezdnica je v preteklosti o poročnih načrtih že javno spregovorila.

Glasbena zvezdnica Lady Gaga je med radijskim pogovorom s stanovskim kolegom Brunom Marsom javnosti razkrila, da se namerava kmalu poročiti. "Z zaročencem sva celo leto potovala, a kmalu se bova poročila," je dejala 39-letnica, ki se zadnje obdobje mudi na svetovni turneji The Mayhem Ball.

Lady Gaga in Michael Polansky
Lady Gaga in Michael Polansky
FOTO: AP

Gaga je o poročnih načrtih v preteklosti že javno spregovorila. Med gostovanjem v oddaji Jimmy Kimmel Live se je pošalila, da se z izbrancem Michaelom Polanskim poigravata tako z idejo o preprostem obredu na upravni enoti in nato dostavi kitajske hrane kot tudi z ekstravaganco. "Kolikor se poznam, se bo to lahko razvilo tudi v cirkus s samorogi," je priznala v smehu.

Michael je Stefani, kot se zvezdnica v resnici imenuje, zaročil po koncu plezanja, to pa je naredil več kot vljudno. Vprašal jo je namreč, ali jo lahko vpraša za roko. "To je bilo zelo v njegovem stilu. Želel je vedeti, ali bo v redu, če me vpraša. Jaz sem dejala, da je seveda to v redu. Prstan je imel v nahrbtniku, bilo je zelo luštno."

Da sta korak bližje poroki, sta nehote potrdila na olimpijskih igrah, kjer je eden od mimoidočih v objektiv ujel trenutek, ko je Gaga Michaela francoskemu predsedniku vlade Gabrielu Attalu predstavila kot svojega zaročenca.

Lady Gaga Michael Polansky poroka

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bubblegum
07. 03. 2026 16.54
samo ne z njim dedc te samo obira
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
07. 03. 2026 16.37
...za koliko časa?
Odgovori
0 0
Yon Dan
07. 03. 2026 16.03
Še ima pimpeka, ali je brez, kot Salome.
Odgovori
+1
2 1
flojdi
07. 03. 2026 15.37
Me ne zanima. Samo da bo še pela.ker zna.
Odgovori
+0
1 1
