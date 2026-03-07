Lady Gaga: Kmalu se bom poročila

Glasbena zvezdnica Lady Gaga je med radijskim pogovorom s stanovskim kolegom Brunom Marsom javnosti razkrila, da se namerava kmalu poročiti. "Z zaročencem sva celo leto potovala, a kmalu se bova poročila," je dejala 39-letnica, ki se zadnje obdobje mudi na svetovni turneji The Mayhem Ball.

Gaga je o poročnih načrtih v preteklosti že javno spregovorila. Med gostovanjem v oddaji Jimmy Kimmel Live se je pošalila, da se z izbrancem Michaelom Polanskim poigravata tako z idejo o preprostem obredu na upravni enoti in nato dostavi kitajske hrane kot tudi z ekstravaganco. "Kolikor se poznam, se bo to lahko razvilo tudi v cirkus s samorogi," je priznala v smehu.

Michael je Stefani, kot se zvezdnica v resnici imenuje, zaročil po koncu plezanja, to pa je naredil več kot vljudno. Vprašal jo je namreč, ali jo lahko vpraša za roko. "To je bilo zelo v njegovem stilu. Želel je vedeti, ali bo v redu, če me vpraša. Jaz sem dejala, da je seveda to v redu. Prstan je imel v nahrbtniku, bilo je zelo luštno."