Lady Gaga: Ko sem se začela ličiti, sem postala bolj samozavestna

Lady Gaga je svetovna zvezdnica, ki slovi po svojem izjemnem in samozavestnem odrskem nastopu. Zato je bilo njeno priznanje, da je imela kot najstnica težave s samozavestjo, prej presenečenje kot nekaj pričakovanega. "V srednji šoli sem bila zelo nesamozavestna. Šele ko sem odkrila ličila, se je moja samopodoba izboljšala. Takrat sem dobila občutek, da imam moč, da samo sebe preobrazim v nekaj drugega," je povedala pevka in poudarila, da je takrat spoznala, kdo v resnici je.

Čeprav je ustanovila svojo znamko ličil, njen namen ni, da bi vsi bili videti kot ona. "Slog vsakega posameznika je edinstven. Ne želim, da so vsi videti kot jaz," je povedala in razkrila še nekaj svojih lepotnih skrivnosti. Zvezdnica, ki je pred kratkim izdala nove odtenke šminke, je sicer več pozornosti požela zaradi svojega shujšanega videza. Mnogi oboževalci so bili šokirani nad tem, kako vitka je bila po snemanju nadaljevanja filma Joker, obenem pa so bili nekoliko zaskrbljeni za njeno zdravje.