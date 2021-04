Lady Gaga kot nevesta: blestela v čudoviti obleki

Čeprav je Gaga tokrat navdušila in presenetila kot nevesta, ji je ta vloga v resničnem življenju vedno za las ušla. Do zdaj je bila sicer že dvakrat zaročena; prvič z igralcem Taylorjem Kinneyjem , drugič pa je šel zanjo na kolena iskalec talentov Christian Carin . A trenutno je spet srečno zaljubljena. Že več kot leto dni je v razmerju z ameriškim poslovnežem Michaelom Polanskym . Ta ji je za 35. rojstni dan, ki ga je praznovala 28. marca, poslal ogromen šopek rož, ona pa se mu je zanj zahvalila na Instagramu ter zapisala, da ga ljubi in da komaj čaka, da se vrne domov k njemu in psom, saj je to vse, kar potrebuje.

V filmu poleg Lady Gaga in Adama Driverja, ki igra Maurizia Guccija, nastopa tudi Jared Leto, ki je stopil v čevlje modnega oblikovalca Paola Guccija. Ameriški igralec, ki bo decembra praznoval okrogli jubilej 50 let, je tokrat poskrbel še za eno nepozabno preobrazbo ter z njo popolnoma navdušil. Ko se filmske kamere ugasnejo, ima sicer dolge lase, tokrat pa za potrebe vloge nosi posebno lasuljo, ima plešo in brke ter je videti popolnoma druga oseba. Po besedah oboževalcev spominja na igralca filmov za odrasle Rona Jeremyja. Fotografi so Jareda tokrat ujeli na prizorišču snemanje, ko je nosil rjavo moško obleko, srajco in modro kravato, prizor pa je snemal skupaj z Lady Gaga in Adamom Driverjem.