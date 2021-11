Lady Gaga leta 2011 tri dni preživela znotraj velikega jajca

Ob ogledu posnetka je mnoge presenetilo dejstvo, da je pevka leta 2011 kar tri dni preživela znotraj velikega jajca, s katerim je kasneje prispela na rdečo preprogo grammyjev. “Tisti večer sem bila zelo natančna glede tega, kako želim, da je videti moda in sam nastop. Spomnim se, da sem večer pred nastopom dejala, da je moda popolnoma napačna ter da potrebujemo lateks kožne barve,” je dejala in razkrila, da so tega našli pri podjetju, ki se je ukvarjalo s prekrivanjem avtobusnih sedežev.

To pa ni vse, pevka je priznala, da se je v jajcu zadrževala predvsem zato, ker ni želela govoriti z ljudmi. “Če sem iskrena, na rdečih preprogah nerada govorim z ljudmi. Še posebej sem to čutila takrat, saj se mi je zdelo, da to negativno vpliva na moj nastop. Moje bivanje v jajcu predstavlja predanost do moje umetnosti.”