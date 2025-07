Lady Gaga med nastopom padla: 'Niti takta ni zamudila'

Glasbena in filmska zvezdnica Lady Gaga je pričela s težko pričakovano turnejo Mayhem Ball. Prva postaja turneje je bila 'mesto greha' Las Vegas, kjer je nastopila trikrat. Na zadnjem izmed treh koncertov je zvezdnici pri hoji med občinstvom spodrsnilo, pri čemer je padla na zadnjo plat. Kljub neprijetnemu trenutku je Gaga že v naslednjem trenutku stala na nogah in pela ter navdušila.

"Niti takta ni zamudila," so se strinjali uporabniki na spletu in tuji mediji, ki so zgodbo povzeli. Na posnetku je sicer moč videti tudi to, da je sprva spodrsnilo snemalcu, ki ji je sledil med izvedbo pesmi Vanish Into You. Pevka mu je priskočila na pomoč, čez nekaj trenutkov pa sama pristala na tleh.

Turneja zvezdnice je na spletu po prvih treh nastopih sicer deležna številnih pohval, vstopnice pa so že pred meseci šle za med. V jesenskih mesecih bo 39-letnica obiskala tudi Evropo in Sloveniji najbližje nastopila na dveh razprodanih koncertih v italijanskem Milanu.

Leto 2025 je za zvezdnico zelo uspešno. Ne le, da je njen sedmi studijski album Mayhem doživel topel sprejem, pesem Abracadabra pa osvojila vrhove glasbenih lestvic, njen nastop na glasbenem festivalu Coachella so mnogi kritiki označili za enega najboljših v zgodovini festivala. Gaga je letos navdušila tudi v Braziliji, kjer si je njen koncert na brazilski Copacabani ogledalo več kot dva milijona ljudi.