Lady Gaga med nastopom padla z odra

33-letna Lady Gaga je na nedavnem nastopu v Las Vegasu utrpela lažje telesne poškodbe. Med koncertom je namreč na oder povabila moškega iz občinstva, da bi z njim zaplesala in ko mu je skočila v naročje, se je slednji opotekel in oba strmoglavil med zbrano publiko. Na spletu je zaokrožil posnetek, ki po mnenju večine prikazuje najhujši Gagin padec doslej.

Čeprav so bili udeleženci koncerta prestrašeni, da je Gaga utrpela hude poškodbe, se je glasbenica hitro postavila na noge in se celo pošalila: ''Vse je v redu. Edino, kar ni v redu, je pomanjkanje stopnic, po katerih bi se povzpela nazaj na oder,''mladeniču, ki je bil zaradi padca vidno zaskrbljen, pa je dejala: ''Ne skrbi, vse je dobro. Nisi ti kriv. Tako se imava rada, da sva od ljubezni padla z odra. Bila sva kot Jack inRosev filmu Titanic. Mislim, da bi morala kasneje skupaj spiti čaj.''