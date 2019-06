Lady Gaga na odru poljubila poročenega glasbenika

Lady Gaga , ki je že nekaj mesecev samska (spomnimo, februarja letos, kmalu po končanem snemanju filma Zvezda je rojena, je potrdila, da je po dveh letih razmerja razdrla zaroko z iskalcem talentov, Christianom Carinom ), je na svojem zadnjem koncertu poskrbela za pravi spektakel in obenem dvignila marsikatero obrv, potem ko je na odru poljubila poročenega trobentača, Briana Newmannyja .

Koncert je potekal v lasvegaškem hotelu Park MGM, na odru pa je združila moči še z nekaterimi drugimi glasbeniki in zapela tako svoje kot tuje glasbene uspešnice. Z Brianom, ki je od leta 2013 poročen s profesionalno plesalko Angie Pontani , sta po poročanju tujih medijev prijatelja že vrsto let, njun poljub na odru pa naj bi bil le del šova.

Na vprašanje, ki je zanimalo mnoge, in sicer ali Gaga do Newmannyja goji več kot zgolj prijateljska čustva, je neimenovan vir za UsWeekly dejal: ''Saj ni bilo nič takšnega. Gaga je profesionalna izvajalka in šlo je le za igrivo, neškodljivo dejanje. Na Briana gleda kot na družinskega člana.''