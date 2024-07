Lady Gaga na olimpijskih igrah potrdila, da je zaročena

Zvezdnica je sicer govorice o zaroki sprožila že aprila, ko se je v javnosti pojavila z ogromnim diamantom na prstancu. Par so začeli povezovati leta 2020, ko so ju fotografi ujeli v objektive med poljubljanjem na novoletni zabavi v Las Vegasu, v javnosti pa sta se nato prvič skupaj pojavila nekaj mesecev pozneje, ko sta se udeležila Super bowla. Takrat je Gaga zvezo potrdila z objavo na družbenem omrežju, ko je delila fotografijo, na kateri se par stiska na jahti, ob njej pa pripisala: "V Miamiju sva se zelo zabavala."

Par sicer zasebnost skrbno varuje pred javnostjo, Gaga pa je novembra 2021, ko so ji vrnili ukradena psa, v intervjuju za The Hollywood Reporter dejala: "Moja psa in moški, ki ga ljubim, so cel moj svet."