Lady Gaga na poroki svoje sestre sprožila govorice o nosečnosti

Lady Gaga je po mnenju številnih oboževalcev v veselem pričakovanju. Fotografije priljubljene pevke, ki se je v petek udeležila sestrine poroke Natali Germanotta, so preplavile splet, na njih pa se zelo jasno vidi pevkin zaobljeni trebušček. Se je zgolj zelo najedla ali je res noseča?

"Ali je uživala v hrani ali pa pričakuje otroka, nič drugega ne more biti," so komentirali oboževalci. Kaj točno je res, je zdaj ključno vprašanje, na katerega pa odgovor pozna samo zvezdnica. Gaga je namreč znana po tem, da zasebne stvari ohranja zase, zato v javnosti le redko komentira svoje ljubezensko ali družinsko življenje. A tokrat se je odločila narediti izjemo in le nekaj dni kasneje se je odzvala na govorice. Objavila je posnetek na TikToku in zapisala, da ni noseča.

Ob tem je pripisala še "Just down bad cryin at the gym," oziroma 'trpim' v telovadnici, s čimer je dejansko želela obrazložiti svojo situacijo. So pa omenjene besede sprožile val navdušenja med oboževalci, saj gre za dobeseden citat iz nove pesmi Taylor Swift Down Bad. Številni so bili namreč navdušeni, da je glasbenica omenila trenutno eno najbolj priljubljenih pevk na svetu.

Pred Gaginimi oboževalci sicer ne ostane skrita niti najmanjša podrobnost. Aprila so jo tako opazili med sprehodom po zahodnem Hollywoodu, na njeni roki pa se je lesketal velik diamantni prstan. Še vedno sicer ni jasno, ali je pevka res zaročena s svojim partnerjem Michaelom Polanskim in ali je prstan na njeni roki res zaročni.