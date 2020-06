Lady Gaga: napačna izbira puloverja ali zaobljen trebušček?

Lady Gaga in Michael Polansky sta si za domov vzela večerjo.

34-letna pevka je zaradi svojega videza v trenutku pritegnila pozornost. Tokrat je nosila ohlapen siv pulover, pod katerim je nosila zelo kratke hlače, ki so bile komaj opazne. Svoj videz je dopolnila z belo-rožnatimi športnimi copati. Zaradi pandemije covida-19 je nosila tudi zaščitno masko, ki se je barvno ujemala z njenim nahrbtnikom.

Lady Gaga je po letošnjem finalu ameriškega nogometa Super Bowlu uradno potrdila, da ni več samska in da je njeno srce ukradel 42-letni Michael Polansky . Zaljubljenca sta se tokrat odpravila po hrano v eno od restavracij v Malibuju, kjer seveda nista ostala neopažena.

Zaradi novih fotografij so se hitro začela pojavljati ugibanja, ali je zvezdnica noseča. Udoben pulover namreč pevkini postavi ni naredil nobene usluge. Sicer pa naj spomnimo, da se je Gaga v preteklosti tudi že kdaj malo zapustila in pridobila kakšen odvečen kilogramček ali dva, zaradi katerih se je morala potem zagovarjati in pojasnjevati, ali je noseča.