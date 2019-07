Lady Gaga našla uteho v ličilih: Nikoli se nisem počutila lepo

Zvezdnica Lady Gaga je na Instagramu objavila fotografijo, ob njej pa zapisala dolg čustven zapis. S sledilci je delila svoje občutke, kako se je počutila kot mlado dekle in kako je odkrila moč, ki jo imajo ličila. Vsako jutro je opazovala svojo mamo, kako je s pomočjo ličil postala močna in vplivna ženska. "Začela sem uporabljati ličila, da sem tudi sama postala močna ženska, kot je to vsako jutro postala moja mama," je glasbenica zapisala na Instagramu.

Umetniško ime Lady Gaga za glasbenico predstavlja superjunakinjo, kakršna si je vedno želela biti. Ko je zvezdnica postala slavna kot Lady Gaga je začela oboževati svoj odsev v ogledalu: "Včasih lepote ne dobiš ob rojstvu, zato sem hvaležna za ličila, ki so me spodbudila, da sem našla svojo lepoto."33-letna pevka je svojo misel zaključila z eno od svojih pesmi – Born This Way: "Govorili so mi, da sem čudna, ampak takšna sem se rodila."

Oskarjevka je nedavno presenetila tudi z novo linijo ličil Haus Laboratories, ki jo je ustvarila v sodelovanju s spletno trgovino Amazon. Novo kozmetično linijo je napovedala z videom, ki ga je objavila na Instagramu. Sledilcem pa je namenila pozitivno sporočilo: "Želimo si, da se imate radi sami sebe."