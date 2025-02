Lady Gaga ne bi ponovila spornega videza z obleko iz govejega mesa

Lady Gaga se je med intervjujem z detektorjem laži za Vanity Fair ponovno dotaknila nekaterih svojih nepozabnih stilskih trenutkov svoje kariere. Ko so ji po poročanju Peopla predstavili fotografijo sporne mesne obleke, ki jo je nosila na podelitvi VMA MTV leta 2010, so jo vprašali, ali bi še kdaj nosila surovo govedino kot modno oblačilo.

"Mislim, da ne, ne," je odgovorila. Ko je oseba, ki je izvajala test detektorja laži, rekla, da so rezultati njenega odgovora "neprepričljivi", je dobitnica grammyjev dejala: "Oh. No, to je bilo presenečenje." Za veliko presenečenje pa je takrat poskrbela tudi zvezdnica, ko je svojo torbico iz surovega mesa zaupala kar Cher, ki je vegetarijanka, medtem ko je prevzela osvojeno nagrado. V intervjuju je zvezdnica dejala, da ju je ta dogodek v tistem trenutku povezal.