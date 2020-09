Lady Gaga o borbi z depresijo: Vsak dan sem imela temačne misli

V pogovoru je med drugim dejala, da si ni želela odgovoriti na občutja, namesto tega je več časa porabila za kajenje in pitje. " Moj obstoj sam po sebi me je ogrožal. Vsak dan sem imela resnično temačne misli, " je dejala. Pri okrevanju pa ji je zelo pomagala glasba.

" Vsako jutro sem se zbudila in se spomnila, da sem Lady GaGa. Bila sem depresivna ," je priznala pevka in dodala, da je hodila na terapije.

Potem ko je Lady Gaga leta 2008 izdala singel Just Dance je šla njena glasbena kariera samo še navzgor in postala je svetovno znana. V svoji karieri je prejela ogromno nagrad, med drugim tudi oskarja, večkrat pa je bila nagrajena z grammyji in nagradami MTV VMA (Video Music Awards)

V nedavnem intervjuju za People se Lady Gaga spominja, kako se je pred ustvarjanjem svojega najnovejšega albuma Chromatica znašla "v nekakšnem katatoničnem stanju in da ni želela ničesar početi, saj je trpela za posttravmatsko stresno motnjo in fibromialgijo (kronično stanje, ki povzroča bolečine po telesu, op.a.). "In potem sem končno počasi začela ustvarjati glasbo in skozi svoj album pripovedovati svojo zgodbo," je dodala. Oboževalce, ki jih kliče male pošasti, je zdaj razveselila z novim videospotom za pesem 911, ki jo najdemo na njenem zadnjem albumu.

Ob izidu videospota se jim je tudi zahvalila, ker ji vedno stojijo ob strani: "Hvala, moje male pošasti. Zdaj sem budna, vidim vas, čutim vas, hvala, ker ste verjeli vame, ko me je bilo zelo strah. Nekaj, kar je bilo nekoč moje resnično življenje, je zdaj film, resnična zgodba, ki je zdaj preteklost in ne sedanjost. To je poezija bolečine."