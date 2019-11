Lady Gaga o Bradleyju in njuni ljubezni: Vse je bilo načrtovano

Ameriška pevka Lady Gaga je v nedavnem intervjuju z Oprah Winfreykončno spregovorila o tem, kaj se je pletlo med njo in igralcem Bradleyjem Cooperjem. Govorice o tem, da sta se zvezdnika zaljubljala, so se začele s filmom Zvezda je rojena, kjer sta igrala osrednja lika in s svojo igro prepričala mnoge, da je med njima več kot le prijateljstvo. Govorice sta podžgala tudi s svojim nastopom na oskarjih, ko pa se je Bradley razšel s svojim dekletom, je spet pregorel.

"Iskreno mislim, da so mediji zelo neumni. Ustvarila sva ljubezensko zgodbo – kot izvajalka in kot igralka sem seveda želela, da ljudje verjamejo, da sva zaljubljena. Želela sva, da to ljubezen čutijo tudi na oskarjih ... Na tem sva veliko delala. Vse je bilo načrtovano, orkestrirano za predstavo," je razložila slavni voditeljici.

Z Oprah pa sta spregovorili tudi o njenem telesnem in duševnem zdravju. Dejala ji je, da ima zaradi posilstva posttravmatski sindrom, bori pa se tudi s fibromialgijo: "Bolečina je prisotna vsak teden in je postala del mene. Jemljem zdravila, imam več zdravnikov – to je edini način, da preživim." Toda ravno zaradi dotične bolezni se počuti nepremagljivo: "Nekoč sem verjela, da poti nazaj ni, čutila sem duševno, telesno in čustveno bolečino, toda zdaj se stvari obračajo na bolje."