Lady Gaga o izbrisanem ljubezenskem prizoru s Salmo Hayek: Bilo je super

Ameriški voditelj Jimmy Kimmel je v svoji pogovorni oddaji gostil glasbenico in igralko Lady Gaga , ki v zadnjem času navdušuje v vlogi Guccijeve vdove Patrizie Reggiani v filmu Hiša Gucci. Zvezdnica, ki je za svoje delo v filmu med drugim prejela nominacijo za prestižno nagrado SAG, je voditelju zaupala nekaj zabavnih prigod s snemanja in med drugim potrdila, da je z igralko Salmo Hayek posnela tudi ljubezenski prizor.

"Slišal sem, da si s kolegico Salmo posnela ljubezenski prizor, ki ni prišel v zadnjo verzijo filma. Kdo bi kaj takega odstranil iz filma?," se je jezno pošalil Kimmel in s tem spravil v smeh tudi pevko. "Jaz ne," mu je odgovorila in pojasnila, kako se je improvizirani prizor sploh zgodil.

"Vprašala sem jo, ali imam njeno dovoljenje, da nekaj poskusim, in ona je privolila. Dejala sem ji, da bi lahko po moževi smrti v filmu prišla do nje in jo poljubila, kar jo je zelo presenetilo," je dejala in dodala, da so ju v omenjenem prizoru med poljubljanjem obkrožale mačke. Te je Salma privabila s pomočjo mačje trave, ki jo je skrila v svoje čevlje.

"Ljubčkala sem se s Salmo Hayek," je ponosno zaključila in se pošalila, da se počuti kot nadležen otrok, ki se v šoli hvali, da se je poljubljal s popularno punco, a nima nobenega dokaza za to.