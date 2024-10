Lady Gaga o poroki: Razmišljava o upravni enoti in dostavi kitajske hrane.

Lady Gaga je med promocijo filma Joker: Norost v dvoje obiskala voditelja Jimmyja Kimmla in v njegovi pogovorni oddaji Jimmy Kimmel Live razkrila še več podrobnosti o zaroki z Michaelom Polanskym . Ne le to, dotaknila se je tudi načrtov za poroko, ki so sicer zaenkrat še precej v zraku, v stilu zvezdnice pa zelo ekstremni. Pošalila se je, da se z izbrancem poigravata tako z idejo o preprostem obredu na upravni enoti in nato dostavi kitajske hrane kot tudi z ekstravaganco. "Kolikor se poznam, se bo to lahko razvilo tudi v cirkus s samorogi," je priznala v smehu.

V pogovoru se je zvezdnica spominjala, kako je mislila, da jo bo izbranec za roko zaprosil že za njen rojstni dan, ko ji je priredil rojstnodnevno večerjo, a se to ni zgodilo. "Nato sva šla skupaj na izlet, šla sva plezat, kar je bilo super zabavno," je pripovedovala glasbenica in igralka, presenečen voditelj pa je pripomnil, ali to pogosto počne. "Sedaj ja. Za ljubezen bi naredila vse," mu je odgovorila Gaga.

Michael je Stefani, kot se zvezdnica v resnici imenuje, zaročil po koncu plezanja, to pa je naredil več kot vljudno. Vprašal jo je namreč, ali jo lahko vpraša za roko. "To je bilo zelo v njegovem stilu. Želel je vedeti, ali bo v redu, če me vpraša. Jaz sem dejala, da je seveda to v redu. Prstan je imel v nahrbtniku, bilo je zelo luštkano." Michael ob vprašanju ni pokleknil na eno koleno, a pevke to ni zmotilo. "Sem moderna ženska, všeč mi je bil njegov način."

Poročni načrti so tako še v izdelavi, voditelj Jimmy Kimmel pa se je ponudil, da lahko po njunem obredu na zabavi poskrbi za glasbo. V mladih letih je bil namreč didžej. "Držala te bom za besedo," mu je dejala Gaga.